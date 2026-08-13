В Казани отремонтировали три моста за сезон
Самому «старому» из сооружений — 56 лет
В Казани в этом сезоне отремонтировали три моста. Самому «старому» из них — 56 лет.
Как сообщила пресс-служба мэрии города, речь идет о сооружении по ул. Шмидта. На мосту 1970 года постройки отремонтировали деформационные швы и обновили покрытие.
Также в городе починили мост в Новой Сосновке. Он был построен еще в 1979 году. В этом году на нем обновили асфальт на тротуарах.
На мосту в поселке Мирный тем временем уложили новый асфальт на пешеходной зоне. Напомним, что сооружению в этом году исполнилось 34 года.
Ранее сообщалось, что строительство Центра стрельбы из лука в Казани завершено на 95%.
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