В Казани ограничат движение на нескольких улицах в связи с конкурсом «Новая волна»
Полностью закроют объездную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена»
В Казани в дни проведения конкурса «Новая волна — 2026» временно изменят организацию дорожного движения. Ограничения вводятся с 19 по 26 августа.
Полностью будет закрыта объездная дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» — с 00:00 19 августа до 23:59 26 августа, сообщает мэрия города.
При необходимости движение и парковку ограничат на следующих участках:
- улица Академика Арбузова — от Журналистов до проспекта Ямашева (при движении от Журналистов);
- дублер улицы Гаврилова — от Маршала Чуйкова до Чистопольской;
- улица Сибгата Хакима — от Фатыха Амирхана до Чистопольской (в обе стороны);
- улица Чистопольская — от Абдуллы Бичурина до проспекта Ямашева (при движении от Бичурина, кроме съезда на Амирхана в сторону Хакима);
- улица Чистопольская — от проспекта Ямашева до Адоратского (при движении от Ямашева);
- проспект Ямашева — от Адоратского до Сибирского тракта (в обе стороны).
«Новая волна» пройдет в Казани с 20 по 26 августа. За главный приз поборются 13 финалистов из Армении, Беларуси, Казахстана, Грузии и России, среди которых исполнитель из Татарстана Игнат Изотов.
Ранее финалисты конкурса приняли участие в традиционной лепке памятного барельефа в Казани.
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