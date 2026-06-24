В ФАС напомнили о недопущении необоснованного роста цен на топливо

Соответствующее письмо направили 26 объединениям, работающим в сфере реализации нефтепродуктов

Фото: Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила 26 объединениям, работающим в сфере реализации нефтепродуктов, письма с рекомендацией соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС подчеркнули, что участникам рынка нельзя необоснованно повышать цены на бензин и дизельное топливо. Это касается как мелкооптового сегмента (в том числе поставок с нефтебаз и нефтехранилищ), так и розничных продаж через автозаправочные станции.

— Кроме того, в настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям, — говорится в сообщении.

Галия Гарифуллина