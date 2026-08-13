В Казани на 9 дней ограничат движение по улицам Ново-Азинской и Халитова

Также в городе продлили ограничение движения по ул. Фучика

Фото: Артем Дергунов

В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Ново-Азинской и Халитова из-за строительства теплотрассы, сообщила пресс-служба мэрии города.

Закрытие проезда будет осуществляться поэтапно. С 17 по 25 августа движение будет ограничено на улице Ново-Азинской от дома №43 до пересечения с улицей Халитова.

Затем, с 25 августа по 15 сентября, также на улице Ново-Азинской будет перекрыт участок от пересечения с улицей Академика Арбузова до дома №43.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Кроме того, с 15 сентября по 16 октября будет ограничен проезд по улице Халитова на участке строящегося здания — от дома №3 до дома №5, сообщили в комитете внешнего благоустройства.

Еще в Советском районе Казани продлили сроки ограничения движения транспорта и пешеходов по улице Юлиуса Фучика в связи с реконструкцией объекта «Тепловод №21», сообщили в комитете внешнего благоустройства.

До 28 августа будет перекрыта проезжая часть и тротуар на участке от здания №90б до дома №1 по улице Чингиза Айтматова.



Никита Егоров