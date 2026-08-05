В Казани на 2,5 месяца ограничат движение на улице Затонской

Причина — строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации

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В Кировском районе Казани ограничат движение транспорта и пешеходов на двух участках улицы Затонской. Меры будут действовать с 12 августа по 31 октября. Причина — строительство магистральных сетей хозяйственно-бытовой канализации, сообщила пресс-служба мэрии города.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Так, полностью закроют тротуары и частично ограничат движение транспорта на участках от улицы Затонской до домов №2а и №4 по улице Старо-Аракчинской, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Ранее сообщалось, что в Казани на два месяца ограничат движение по ул. Шишкина.

Никита Егоров