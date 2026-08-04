Новости общества

21:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сенат США может проголосовать по поправкам к санкционному законопроекту против РФ

20:40, 04.08.2026

Лидер республиканцев готов дать демократам возможность проголосовать за исключение пошлин

Сенат США может проголосовать по поправкам к санкционному законопроекту против РФ
Фото: Реальное время

В Сенате США назревает голосование по поправкам к законопроекту об ужесточении санкций против России и Ирана. Между республиканцами и демократами сохраняются разногласия по этому вопросу.

— Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) готов дать демократам и сенатору Рэнду Полу (республиканец от штата Кентукки) возможность провести голосование о внесении поправки об исключении из законопроекта положения о пошлинах, — сообщает ТАСС со ссылкой на иностранное СМИ.

Это может произойти в обмен на их поддержку ускоренной процедуры принятия законопроекта. Однако часть демократов, включая Рафаэля Уорнока, настаивают на проведении дополнительных голосований по поправкам, касающимся пошлин.

Ранее Сенат США проголосовал за рассмотрение санкционного законопроекта против России: 86 сенаторов поддержали переход к дебатам, 12 выступили против.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также