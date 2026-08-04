Сенат США может проголосовать по поправкам к санкционному законопроекту против РФ

Лидер республиканцев готов дать демократам возможность проголосовать за исключение пошлин

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В Сенате США назревает голосование по поправкам к законопроекту об ужесточении санкций против России и Ирана. Между республиканцами и демократами сохраняются разногласия по этому вопросу.

— Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) готов дать демократам и сенатору Рэнду Полу (республиканец от штата Кентукки) возможность провести голосование о внесении поправки об исключении из законопроекта положения о пошлинах, — сообщает ТАСС со ссылкой на иностранное СМИ.

Это может произойти в обмен на их поддержку ускоренной процедуры принятия законопроекта. Однако часть демократов, включая Рафаэля Уорнока, настаивают на проведении дополнительных голосований по поправкам, касающимся пошлин.

Ранее Сенат США проголосовал за рассмотрение санкционного законопроекта против России: 86 сенаторов поддержали переход к дебатам, 12 выступили против.

Вадим Вахрушев