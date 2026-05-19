С начала года в Казани зарегистрировали три ДТП с участием питбайков

При этом две аварии из трех произошли еще в марте, когда мотосезон не был официально открыт

В Казани с начала года зарегистрировали три ДТП с участием питбайков, которыми управляли дети. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

При этом две аварии из трех произошли еще в марте, когда мотосезон не был официально открыт. Для сравнения, за весь 2025 год было зафиксировано два таких случая.

С января на штрафстоянку было отправлено уже 24 питбайка. Подростков, задержанных за рулем, ставят на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

— Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения напоминает: управление питбайком требует навыков, подготовки и строгого соблюдения правил безопасности. Кататься на такой технике можно только на специализированных площадках и трассах под контролем взрослых и инструкторов, — подчеркнули в мэрии.

Галия Гарифуллина