В «Максе» появился цифровой ID для студентов и людей с инвалидностью

Электронный документ действует наравне с бумажным

Фото: Динар Фатыхов

В мессенджере «Макс» теперь можно подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID. Функция доступна для пользователей старше 14 лет, сообщили в Минцифры.

— Он действует наравне с бумажными документами, — рассказала пресс-служба.

Документ можно предъявлять при входе в некоторые университеты, для получения скидок в музеях и кинотеатрах, а также для оформления льготных проездных билетов.

Чтобы получить цифровой ID, нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». При этом сам документ формируется и отображается прямо в «Максе».

Ранее ФАС выдала Apple предупреждение о необходимости предустановить на устройствах с iOS российские приложения, включая мессенджер «Макс» и магазин RuStore.

Вадим Вахрушев