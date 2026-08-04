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В «Максе» появился цифровой ID для студентов и людей с инвалидностью

16:25, 04.08.2026

Электронный документ действует наравне с бумажным

В «Максе» появился цифровой ID для студентов и людей с инвалидностью
Фото: Динар Фатыхов

В мессенджере «Макс» теперь можно подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID. Функция доступна для пользователей старше 14 лет, сообщили в Минцифры.

— Он действует наравне с бумажными документами, — рассказала пресс-служба.

Документ можно предъявлять при входе в некоторые университеты, для получения скидок в музеях и кинотеатрах, а также для оформления льготных проездных билетов.

Чтобы получить цифровой ID, нужна подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». При этом сам документ формируется и отображается прямо в «Максе».

Ранее ФАС выдала Apple предупреждение о необходимости предустановить на устройствах с iOS российские приложения, включая мессенджер «Макс» и магазин RuStore.

Вадим Вахрушев

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