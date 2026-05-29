Девочка, управлявшая питбайком, погибла в аварии в Бугульминском районе

В селе Старое Исаково Бугульминского района произошло ДТП с погибшим, сообщает Прокуратура РТ.

Несовершеннолетняя водительница питбайка, 14-летняя девушка, не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на столб освещения. В результате аварии девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Пассажир питбайка — 13-летний мальчик — был госпитализирован с серьезными травмами. У подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. На место происшествия незамедлительно выехал Бугульминский городской прокурор Ришат Шакиров.

Напомним, что с начала года в Казани зарегистрировали три ДТП с участием питбайков. При этом две аварии из трех произошли еще в марте, когда мотосезон не был официально открыт.

Наталья Жирнова