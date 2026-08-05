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В Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах объявили угрозу атаки БПЛА

07:44, 05.08.2026

На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности

Угроза атаки БПЛА расширена на города Нижнекамск, Елабуга и Набережные Челны. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в семи городах Татарстана: в Казани, Зеленодольске, Чистополе, Заинске, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме. Жителям рекомендовано пройти в места укрытий.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Все три аэропорта в Татарстане временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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