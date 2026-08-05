В Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах объявили угрозу атаки БПЛА
На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности
Угроза атаки БПЛА расширена на города Нижнекамск, Елабуга и Набережные Челны. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась в семи городах Татарстана: в Казани, Зеленодольске, Чистополе, Заинске, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме. Жителям рекомендовано пройти в места укрытий.
Все три аэропорта в Татарстане временно приостановили работу в целях обеспечения безопасности полетов.
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