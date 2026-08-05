«Много забот»: ждет ли трансферов Гатиятулин и как «Ак Барс» вышел из отпуска

Казанцы начали предсезонную подготовку. В каком настроении пребывают хоккеисты и главный тренер команды

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» начал подготовку к новому сезону КХЛ. Уже завтра хоккеисты отправятся в Альметьевск, чтобы провести первый товарищеский матч против местного «Нефтяника». Как проходит первая неделя предсезонки у клуба и в каком настроении пребывает главный тренер команды Анвар Гатиятулин — в материале «Реального времени».

«Ушло восемь человек — многое нужно начинать заново»

«Ак Барс» официально вышел из летнего отпуска. На этой неделе команда начала первые занятия на льду. Игроки вкатываются в тренировочный процесс, набирают ритм и форму, новички команды проходят процесс адаптации.

— Много забот. Ушло восемь человек — многое нужно начинать заново. Можно сравнить наши годы с хоккейной площадкой. В первый год мы добрались до ближней синей линии, сделали анализ и провели работу над ошибками. Во втором сезоне мы дошли до точек вбрасывания в атаке, то есть немного не хватило, чтобы пересечь дальнюю линию ворот. Возвращаемся к своей линии ворот и начинаем с нее, — прокомментировал начало предсезонной подготовки главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Традиционно в рамках летних сборов тренерский штаб казанского клуба активно привлекает молодежь к занятиям с первой командой. Малознакомых лиц для широкого круга болельщиков во время открытой тренировки сегодня было много: Меховов, Зиновьев, Четвериков, Сафин, Якупов, Галеев, Махмутов, Бардин, Самигуллин. Были и те, кто ранее стабильно выступал в первой команде «Ак Барса», но затем спускался в фарм-клубы: Быков, Альметкин, Жулин.

Анвар Гатиятулин не скрывает — «Ак Барс» этим летом столкнулся с серьезной перестройкой. Из состава, дошедшего в прошлом сезоне до финала Кубка Гагарина, выпала треть игроков. Тренерскому штабу предстоит серьезная работа в преддверии начала регулярного чемпионата, чтобы наладить химию в звеньях, а также по возможности обеспечить главную команду клуба сильным резервом, состоящим преимущественно из молодых хоккеистов.

— На протяжении двух сезонов я говорил, что нужно не только развивать молодежь, но и более опытных игроков. Многие ребята получили другие роли и провели одни из лучших сезонов. Как мы будем развивать наших опытных игроков, так мы будем развивать и нашу молодежь. Вы понимаете, что важные игроки ушли, а из приобретений лишь один новичок. Будем смотреть и давать шанс. Будем привлекать тех, кто будет соответствовать. Тут арифметика простая: ушло восемь хоккеистов, из них семеро играли важную роль, притом не только на льду, но и в раздевалке, — отметил Гатиятулин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

Доедут ли до «Ак Барса» Дадонов и Кейн?

За два летних месяца «Ак Барс» подписал в команду лишь нападающего Алексея Бывальцева, который ранее защищал в КХЛ цвета «Автомобилиста». Трансферы Вячеслава Пексы и Никиты Евсеева в счет не идут, так как это фактически воспитанники системы, которые ранее отлучались из «Ак Барса» в другие клубы на недолгий срок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В процессе общения на тему трансферной селекции казанского клуба Анвар Гатиятулин был как всегда тактичен, старался показывать приподнятое расположение духа. Хотя, конечно, тренеру было по-человечески обидно, что от прошлогодней почти чемпионской команды остался лишь небольшой костяк игроков.

Сейчас наставнику «Ак Барса» предстоит вновь соорудить сильный коллектив, способный решать высокие задачи в предстоящем сезоне КХЛ. Но сделать это будет объективно сложно, если не произойдут в ближайшее время качественные трансферы на вход. В последний месяц в прессе активно ходят разговоры о том, что «Ак Барс» могут пополнить нападающие Евгений Дадонов и Эвандер Кейн. Но пока, по словам Гатиятулина, это не более чем слухи.

— Еще в том сезоне я говорил, что нет смысла обсуждать игроков, которых у нас нет. Велись переговоры с Меркуловым, Леттьери, но смысл их обсуждать? Будут новички, тогда стоит поднимать этот вопрос, — пояснил тренер.



Гатиятулин ждет ответа от Шафранова, а Евсеев хочет избавиться от чувства недосказанности

По-прежнему актуальным остается вопрос, останется ли на следующий сезон в тренерском штабе «Ак Барса» Константин Шафранов. Специалист отвечал за работу с нападающими в казанском клубе. При Константине Шафранове в прошлом сезоне заметно преобразилось большинство «Ак Барса». Это был тренер с непререкаемым авторитетом в штабе Анвара Гатиятулина.

— Мы с ним говорили буквально пару дней назад. По семейным обстоятельствам он окончательного решения не принял. Мы будем ждать, — с надеждой заявил Анвар Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

6 августа «Ак Барсу» предстоит провести первый товарищеский матч в рамках летних предсезонных сборов. Казанцы встретятся с «Нефтяником» и сыграют в Альметьевске. Ожидается дебют как нападающего Алексея Бывальцева, так и защитника Никиты Евсеева.

Как сообщил 32-летний нападающий, процесс адаптации в «Ак Барсе» у него складывается неплохо.

— Все хорошо: сразу зашел, подрались с ребятами. Шучу, нормально все. Хорошо встретили, с некоторыми ребятами играл в сборной, хорошо знакомы, — отметил Бывальцев.

Никита Евсеев в свою очередь обозначил, что за прошлые сезоны в составе «Ак Барса» у него осталась некая недосказанность. Хоккеист хочет проявить себя и доказать, что он достоин быть основным защитником казанского клуба.

— Наверное, хочется показать себя и многое доказать и себе, и окружающим. Была недосказанность, — подчеркнул Евсеев.