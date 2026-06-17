Путин посетил Казанский кремль перед встречами на саммите Россия — АСЕАН

Президент России в сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова посетил «Кул-Шариф» и Благовещенский собор

Президент России Владимир Путин в Казани посетил Казанский кремль перед началом двусторонних встреч с главами делегаций — участниками саммита Россия — АСЕАН.

В сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова он осмотрел Благовещенский собор Казанского кремля и «Кул-Шариф». В ходе визита глава государства кратко пообщался с прихожанами, находившимися в храмах.

взято с канала Кремля в "Максе"

Посещение Казанского кремля состоялось перед началом международной программы двусторонних переговоров, которые проходят в рамках саммита Россия — АСЕАН, проводимого в Казани 17—19 июня.

Наталья Жирнова