Путин посетил Казанский кремль перед встречами на саммите Россия — АСЕАН
Президент России в сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова посетил «Кул-Шариф» и Благовещенский собор
Президент России Владимир Путин в Казани посетил Казанский кремль перед началом двусторонних встреч с главами делегаций — участниками саммита Россия — АСЕАН.
В сопровождении раиса Татарстана Рустама Минниханова он осмотрел Благовещенский собор Казанского кремля и «Кул-Шариф». В ходе визита глава государства кратко пообщался с прихожанами, находившимися в храмах.
Посещение Казанского кремля состоялось перед началом международной программы двусторонних переговоров, которые проходят в рамках саммита Россия — АСЕАН, проводимого в Казани 17—19 июня.
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