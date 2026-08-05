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В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА

05:40, 05.08.2026

На всей территории Татарстана с 03.06 мск действует режим беспилотной опасности

В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

В Казани и Зеленодольске в 04.33 мск объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

На всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности с 03.06 мск.

скриншот приложения МЧС

Аэропорт Казани временно приостановил работу в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Зульфат Шафигуллин

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