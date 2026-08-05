Экс-глава Минздрава РТ Миннуллин стал и. о. главы Минздрава Запорожской области

Марсель Мансурович — кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан

Экс-главу Минздрава Татарстана Марселя Миннуллина назначили исполняющим обязанности министра здравоохранения Запорожской области. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Глава региона выразил уверенность в том, что Марсель Мансурович сможет вывести систему здравоохранения Запорожской области на качественно новый уровень за счет своего богатого опыта в медицине и управлении, а также благодаря неравнодушному отношению к людям.

Марсель Мансурович — кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан, врач высшей квалификационной категории по хирургии.

Более 13 лет Марсель Миннуллин проработал первым заместителем главного врача Республиканской клинической больницы по медицинской части, а с 2023 года возглавлял Министерство здравоохранения Республики Татарстан. Имеет опыт работы в Луганской Народной Республике, в больницах Лисичанска.



Никита Егоров