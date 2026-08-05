Глава Морской коллегии РФ провел переговоры с бразильским министром обороны
На встрече затронули совместные проекты в судостроении
Помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, находящийся с визитом в Бразилии, провел переговоры с министром обороны страны Жозе Мусио Монтейро.
— В ходе встречи Патрушев и глава Минобороны Бразилии обсудили сотрудничество двух стран в сфере безопасности, — сообщает ТАСС.
Позднее глава Морской коллегии встретился с помощником президента Бразилии Селсу Аморимом. В центре внимания — совместные проекты в морской сфере, включая судостроение, науку и образование. Также обсуждалось многостороннее сотрудничество стран — участниц БРИКС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны АСЕАН высоко оценили результаты саммита в Казани, отметив важность достигнутых соглашений в сферах политики, безопасности и экономики.
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