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Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили работу

06:38, 05.08.2026

Все три татарстанских аэропорта закрыты в целях обеспечения безопасности полетов

Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили работу
Фото: Арсений Фавстрицкий

Все три татарстанских аэропорта закрыты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в официальных ресурсах Росавиации.

Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили работу вслед за казанской аэрогаванью.

скриншот с сайта Яндекс.карты

На всей территории Татарстана с 03.06 мск действует режим беспилотной опасности. В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

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