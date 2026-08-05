Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили работу

Все три татарстанских аэропорта закрыты в целях обеспечения безопасности полетов

Фото: Арсений Фавстрицкий

Все три татарстанских аэропорта закрыты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в официальных ресурсах Росавиации.

Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили работу вслед за казанской аэрогаванью.

На всей территории Татарстана с 03.06 мск действует режим беспилотной опасности. В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА.

Зульфат Шафигуллин