Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили работу
Все три татарстанских аэропорта закрыты в целях обеспечения безопасности полетов
Все три татарстанских аэропорта закрыты в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщается в официальных ресурсах Росавиации.
Аэропорты Бугульмы и Нижнекамска временно приостановили работу вслед за казанской аэрогаванью.
На всей территории Татарстана с 03.06 мск действует режим беспилотной опасности. В Казани и Зеленодольске объявлена угроза атаки БПЛА.
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