В Казани за июль собрали 36 тонн вторсырья

Вскоре в Ново-Савиновском районе откроется третий пункт «Точка сбора»

Фото: Реальное время

В Казани подвели итоги работы пунктов раздельного сбора отходов за июль. Две «Точки сбора» за месяц посетили свыше 3,6 тыс. горожан. Вместе они сдали на переработку 36 тонн вторсырья, сообщили в региональном операторе УК «ПЖКХ».

— На точку по ул. Васильченко, 6 за месяц принесли 11,5 тонны отходов. Второй пункт, на ул. Родины, 45, принял 24,5 тонны вторсырья, — сообщает мэрия города.

В пунктах принимают более 35 видов вторсырья: пластик, металл, стекло, макулатуру, тетрапак, пенопласт, мягкую упаковку (паучи), электронику, одежду, мебель, автомобильные покрышки, а также мелкие фракции — блистеры от лекарств и пластиковые карты. Из бумаги можно сдавать газеты и журналы, но не чеки. Опасные отходы — ртутные лампы, батарейки и градусники — не принимаются.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Пункты работают ежедневно с 7:00 до 19:00. До конца года в Ново-Савиновском районе планируют открыть третий пункт «Точка сбора».

Ранее сообщалось, что в Казани запустят программу поддержки малого и среднего бизнеса для создания пунктов приема вторсырья.



Вадим Вахрушев