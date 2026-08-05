Количество «умных» светофоров в Казани достигнет 269

Новые объекты появятся на улицах Кул Гали, Магистральной, Тэцевской и на перекрестке Айдарова — Лукина

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В Казани расширяют интеллектуальную транспортную систему. В этом году к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) подключат еще 12 светофорных объектов. После этого общее количество «умных» светофоров в городе достигнет 269.

— Новые «умные» светофоры будут регулировать движение на улицах Кул Гали, Магистральной, Тэцевской, а также на перекрестке улиц Айдарова и Лукина. Специалисты службы АСУДД уже занимаются их установкой, — сообщает мэрия города.



Всего в столице Татарстана работают 500 светофорных объектов, каждый из которых включает от восьми до двадцати светофоров. За их бесперебойной работой круглосуточно следят специалисты АСУДД.

Ранее в Татарстане анонсировали внедрение голографических препятствий на дорогах — проекционную завесу с 3D-изображением, реагирующую на сигналы светофора.

Вадим Вахрушев