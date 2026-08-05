Туристы съездили в Татарстан около 1,5 млн раз за первое полугодие

Республика заняла пятое место среди регионов России по турпотоку

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в период с января по июнь 2026 года туристы совершили 1,5 миллиона поездок, что позволило республике занять пятое место среди регионов России по этому показателю. Данные Росстата были представлены вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

В целом по России за первые шесть месяцев года было зарегистрировано 43,2 миллиона туристических поездок — на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Число поездок иностранных граждан в страну составило более 2,5 миллиона, увеличившись на 20,1%.

Дмитрий Чернышенко отметил, что вклад туризма и индустрии гостеприимства в валовой внутренний продукт России продолжает расти, достигнув более 3% по итогам 2025 года. Эти результаты подтверждают эффективность национального проекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по поручению президента Владимира Путина.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам вице-премьера, рост туристического потока связан с развитием инфраструктуры и появлением новых маршрутов как в популярных туристических регионах, так и на новых направлениях.

Наибольшее количество туристических поездок за первое полугодие было зарегистрировано в Москве — 6,4 миллиона. Далее идут Краснодарский край с 4,2 миллиона поездок и Московская область и Санкт-Петербург, где зафиксировано по 3,3 миллиона поездок.

Татарстан (1,5 миллиона поездок) разместился на пятом месте. Следующими в рейтинге стали Свердловская область с 1,1 миллиона поездок, Тюменская область — 980 тысяч, Ростовская область — 864 тысячи, и Ставропольский край — 800 тысяч поездок.

Число въездных поездок иностранных граждан в Россию превысило 2,5 миллиона. Наиболее заметный рост турпотока произошел в Магаданской области, Забайкальском и Пермском краях, Амурской, Владимирской и Курганской областях, а также в республиках Бурятия, Марий Эл, Чувашия и Хакасия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Максим Решетников указал на изменения в туристических предпочтениях россиян, подчеркивая, что все больше людей выбирают курорты Северного Кавказа, Поволжья, Золотого кольца, Северо-Запада и Урала.

Отмена виз с Китаем, по сведениям министра, значительно активизировала туризм на Дальнем Востоке, где число иностранных гостей увеличилось в несколько раз. После спада в прошлом году также восстанавливается туристический поток в Анапу.

Кроме того, наблюдается рост внутреннего туризма, россияне стали чаще путешествовать по своим регионам. Этот тренд заметен в Московской, Ленинградской и Свердловской областях.

Министр связывает эти изменения с реализацией национального проекта «Туризм и гостеприимство» и заверяет, что власти будут продолжать развивать туристическую инфраструктуру и продвигать новые маршруты.

Ранее сообщалось, что Сергей Иванов ушел с поста главы Госкомитета РТ по туризму.

Никита Егоров