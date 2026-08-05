Старинную деревянную церковь в Татарстане включат в реестр ОКН

Внутри храма сохранились оригинальные центральный и придельные иконостасы

Фото: Динар Фатыхов

Казанско-Богородицкая церковь в селе Большое Фролово Буинского района будет внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Это решение стало возможным благодаря положительному заключению государственной историко-культурной экспертизы, сообщили в пресс-службе Комитета по охране объектов культурного наследия РТ.

Этот храм, возведенный в конце XVIII — XIX веке, считается одним из старейших и крупнейших деревянных храмов Татарстана. Эксперты высоко оценили его как ценный памятник культовой архитектуры первой половины XIX века с элементами барокко и классицизма. Он отражает развитие архитектурной мысли региона и обладает значительной историко-культурной ценностью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Внутри храма сохранились оригинальные центральный и придельные иконостасы, а также старинные настенные иконы, которые дошли до нас без последующих записей и поновлений. Уникальной особенностью церкви является комплекс монументальной живописи на холстах, который украшает интерьер летнего храма. Росписи, посвященные Страстному циклу, эксперты считают выдающимся произведением церковного искусства, не имеющим аналогов в Татарстане. Их значение превышает рамки регионального наследия, они представляют особую ценность для Русской православной церкви.

В мае 2026 года в Казанско-Богородицкой церкви стартовали масштабные работы по реставрации, которые планируется завершить в 2027 году.

Ранее сообщалось, что Тихвинскую церковь и Успенскую часовню в Казани признают объектами культурного наследия.

Никита Егоров