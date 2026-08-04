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Работники «Татнефти» и ТАИФа получили государственные награды

20:04, 04.08.2026

Указ подписал президент России

Работники «Татнефти» и ТАИФа получили государственные награды
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами четырех работников промышленных предприятий Татарстана. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

  • Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
    — Ильгиз Рахимов — заместитель начальника управления ПАО «Татнефть»;
    — Марсель Мурадымов — директор общего центра обслуживания центра обслуживания бизнеса «Татнефти».
  • Орденом Дружбы награждены:
    — Гузелия Сафина — заместитель председателя правления по экономике и финансам компании ТАИФ;
    — Ринат Хайров — начальник управления «Татнефти».

Ранее президент Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд» на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва парламента.

Вадим Вахрушев

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