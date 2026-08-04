Работники «Татнефти» и ТАИФа получили государственные награды
Указ подписал президент России
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами четырех работников промышленных предприятий Татарстана. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
- Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
— Ильгиз Рахимов — заместитель начальника управления ПАО «Татнефть»;
— Марсель Мурадымов — директор общего центра обслуживания центра обслуживания бизнеса «Татнефти».
- Орденом Дружбы награждены:
— Гузелия Сафина — заместитель председателя правления по экономике и финансам компании ТАИФ;
— Ринат Хайров — начальник управления «Татнефти».
Ранее президент Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом «За доблестный труд» на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва парламента.
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