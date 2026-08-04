Более 5 тыс. россиян воспользовались сервисом поездок в заповедники на «Госуслугах»

Сервис помогает выбрать маршрут, получить разрешение и оплатить посещение

Фото: Айдар Раманкулов

С июня 2026 года на портале «Госуслуги» работает сервис для тех, кто планирует поездки в заповедники, национальные парки и заказники. Им уже воспользовались более 5 тыс. россиян, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

— Сервис объединяет цифровые услуги, сопровождающие туриста на всех основных этапах поездки в заповедники, национальные парки и заказники — от выбора территории и указания вида транспорта до получения разрешения на посещение и его оплаты, — передают слова Григоренко «Ведомости».



Сейчас в системе доступны 50 особо охраняемых природных территорий в 37 регионах, включая Алтайский заповедник. В ближайшее время планируют добавить Сайлюгемский национальный парк и Катунский заповедник.

За 15 лет в Казани благоустроили 51 парк, сад и сквер общей площадью 453 га, а всего в городе сейчас 170 благоустроенных общественных пространств.

Вадим Вахрушев