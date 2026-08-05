«Не можем молчать»: застройщик детсада в «Волжской гавани» ответил на претензии

Совладелец компании «Мир детства» высказал свою позицию в споре с группой жителей в казанском поселке

Фото: Динар Фатыхов

Резонансная история о строительстве частного детского сада в казанском коттеджном поселке «Волжская гавань» получила продолжение. Застройщик — компания «Мир детства» — высказал свою позицию в противостоянии с группой жителей, которые через суд пытаются оспорить разрешение на стройку. В организации настаивают на законности проекта и приводят технические и градостроительные обоснования, подробнее — в материале «Реального времени».

Частный детсад в три этажа

Встреча с представителем заказчика, совладельцем ООО «Мир детства» Евгением Лапидусом прошла на территории поселка «Волжская гавань», где бизнесмен провел небольшую экскурсию. Жилой комплекс разделен на две части: в одной расположены пятиэтажные многоквартирные дома, в другой — индивидуальное жилье.

— Посмотрите, сколько детских площадок. Их очень много, они практически в каждом дворе, — указал он, подъезжая к месту строительства частного детского сада, вокруг которого и разгорелись споры.

Сегодня здесь продолжаются строительные работы, три этажа здания уже подведены под крышу. Рабочие выгружали и заносили стеклопакеты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Споры вокруг стройки

Группа жителей «Волжской гавани» обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском о признании незаконным разрешения на строительство частного детсада, выданного исполкомом города обществу с ограниченной ответственностью «Мир детства». Граждане заявили, что стройка нарушает их права и противоречит действующему градостроительному законодательству РФ. По их словам, территория, где сейчас возводят коммерческий объект, предназначалась для устройства дороги и детской площадки.

В иске указано, что при строительстве нарушаются требования пожарной безопасности, вследствие чего создается угроза жизни и здоровью пребывающих на объекте людей и населения жилого комплекса. Говорится о нарушениях требований к территории участков дошкольных образовательных организаций, установленных сводом правил, запрещающих прохождение через их территорию инженерных сетей, предназначенных для обеспечения населенных пунктов. В том числе утверждается, что правила проектирования бассейна в таких учреждениях в части его глубины тоже нарушены. Однако суд отказал в иске.

История взаимных претензий между частью жителей поселка и застройщиком длится уже несколько лет. Осенью 2025 года проблемы инфраструктурного развития «Волжской гавани» обсуждали на заседании профильного комитета Госсовета Татарстана. На круглом столе присутствовали депутаты от КПРФ, представители министерств и ведомств республики, а также активисты поселка, которые жаловались на улицы без тротуаров и асфальта, вонь от неработающей канализации, изуродованную строительными отходами береговую зону и опасный тупик вместо сквозного проезда по территории. Правда, как заявляют в компании, представителей заказчика и застройщика на эту встречу не пригласили.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я бы хотел, чтобы вы увидели все своими глазами»

— Мы долго не высказывались, но после необоснованных обвинений уже не можем молчать, — объяснил совладелец ООО «Мир детства» Евгений Лапидус, который, к слову, и сам проживает в «Волжской гавани».

«Я бы хотел, чтобы вы увидели все своими глазами», — начал он свой рассказ в стенах строящегося здания. На первом этаже планируют оборудовать холл и столовую, чтобы дети ели не в своих группах, как в большинстве садиков, а в отдельном пространстве. Здесь же, на первом этаже, расположится бассейн.

— Нас обвиняют в том, что глубина бассейна не соответствует требованиям свода правил для детских дошкольных учреждений, потому что превышает 1,5 м, однако это не так. Наш бассейн разделен на две части. Первая часть — для маленьких детишек, которые не умеют плавать, здесь глубина составляет 0,6 метра, и вторая часть, где глубина — 1,2 метра, — для детей постарше, которые умеют плавать. Чуть дальше будут стоять ванночки для грудничков, так как в садике одна группа предусмотрена под ясельную. Ее смогут посещать малыши начиная с полутора лет. Тут же будут обустроены раздевалки и душевые, а также медкабинет. Общая площадь первого этажа, как и всех последующих, — 680 кв. м. Здесь три этажа, полезная крыша и подвал, где разместятся все технические системы, — рассказал Евгений Лапидус.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На втором этаже здания будут располагаться групповые комнаты со спальными и игровыми зонами. Что будет находиться на третьем этаже, пока не решено. Первоначально планировалось открыть здесь большую игровую зону, но потом был предложен вариант учреждения дополнительного образования. Окончательное решение пока не принято и в отношении полезной крыши.

— Мы хотим сделать здесь что-то, связанное с детским спортом. Хотя многие предлагают открыть ресторан с видом на Волгу. Но я думаю, ресторанов в городе и так достаточно. Мы не собираемся входить ни в отельный, ни в ресторанный бизнес, — заверил совладелец компании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обновленный генплан «Волжской гавани»

Камнем преткновения стал генплан поселка. По первоначальному варианту на месте, где сейчас развернуто строительство, должна была появиться детская спортивная площадка. Но этот генплан был актуален на 2016 год, дальше он несколько раз пересматривался, говорят застройщики.

— Поселок существует уже 15 лет, и, естественно, что в генплан вносились изменения, и не единожды. Застройка в «Волжской гавани» началась в 2011 году. А в 2012 году поселок уже начал заселяться. Неудивительно, что с течением времени все менялось. В старом генплане тоже был запланирован детский сад, однако на другом месте и рассчитанный на меньшее количество детей — 56. Потом в поселке появились дома блокированной застройки, численность жителей стала увеличиваться, и по расчетам коэффициента семейственности, согласно всем нормам, городские власти пересогласовали генплан и увеличили число детей, на которых должен быть рассчитан новый детский сад, до 78. То есть это не наша прихоть. Кроме того, поменялось место участка, предусмотренного под детский сад. Все это указано в обновленном генплане 2018 и 2020 годов, — заверил представитель ООО «Мегалайн» Дмитрий Калистратов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Застройщики не согласились и с обвинением в том, что по причине строительства был перекрыт сквозной проезд, что не соответствует правилам пожарной безопасности:

— Перед будущим детским садом выкуплен еще один участок в 7 соток, для того чтобы благоустроить зону парковки и выезд с двух сторон. И сейчас движение транспорта никак не ограничено. Проезд свободный. Нет никакого тупика. Что касается нарушений требований пожарной безопасности, то нами получено техническое заключение по проведению нормативного пожарно-технического исследования в области пожарной безопасности, согласно которому нарушений не выявлено, все в допустимых границах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«То, что нет асфальта, неправда»

Группа жителей поселка, обратившаяся в суд, предъявила и ряд других претензий, которые не относятся непосредственно к строительству частного детского сада. В частности, речь шла о разбитых дорогах и проблемах с канализацией. Что касается дорог, то состояние отдельных отрезков оставляет желать лучшего, однако, по словам застройщика, это происходит из-за того, что еще не все участки застроены:

— На сегодня около 90% территории поселка заселено. То, что асфальта нет, это неправда. Асфальт был уложен по всем улицам в 2016 году. Уже 10 лет прошло. Но стройка все еще продолжается, и поэтому дорожное покрытие в некоторых местах повреждено. На двух улицах (Гумера Баширова и Корабельной), где жильцы уже полностью заселились, уложено два слоя асфальта. Там, где строительство и благоустройство пока не закончены, остается один слой дорожного покрытия. Люди даже сами просили, чтобы мы пока не застилали второй слой, чтобы потом все не переделывать. Поэтому мы ждем, когда строительство поселка будет завершено хотя бы на 95%. После этого сразу же будет восстановлен первый слой асфальта и положен второй слой на ул. Алтын Балык и Су Анасы, — разъяснил Калистратов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В поселке нет управляющей компании, которая занималась бы вопросами благоустройства, поэтому идут переговоры с жителями об организации ТСЖ или ТСН. Пока устранением проблем занимается застройщик — ООО «Мегалайн».

Совладелец ООО «Мир детства», компании-заказчика строительства частного детсада в «Волжской гавани», Евгений Лапидус подчеркнул, что хотел бы положительного исхода этого спора:

«Я, как житель поселка, хочу жить с соседями в мире и согласии, хочу благоустроенных улиц, чистых набережных и радостных улыбок на лицах людей. Собираюсь для этого приложить максимум усилий».

