Путин подписал закон о жилищных выплатах для полицейских с детьми-инвалидами

Закон также вводит льготы для семей погибших при защите приграничных к зоне СВО территорий

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет жилищные гарантии для сотрудников полиции и Росгвардии.

— Изменения в законодательстве дают сотрудникам полиции и Росгвардии, чей совершеннолетний ребенок является инвалидом с детства, право на преимущественное получение выплаты для покупки жилья, — передает ТАСС слова заместителя председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Константина Басюка.



Закон не вводит новых категорий получателей, а лишь корректирует очередность при распределении субсидий в пределах уже заложенных бюджетных средств. Аналогичная льгота для военнослужащих действует с декабря прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, документ устанавливает право на единовременную социальную выплату на жилье для членов семей сотрудников полиции, прокуратуры и Росгвардии, погибших при защите территорий, прилегающих к зоне проведения СВО. Дети таких сотрудников будут получать места в школах, детсадах и оздоровительных лагерях во внеочередном порядке.

Ранее сообщалось, что налоговые льготы для участников СВО и ветеранов, предоставленные в проактивном режиме, составили более 8,5 млрд рублей.

Вадим Вахрушев