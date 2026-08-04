Путин подписал закон о жилищных выплатах для полицейских с детьми-инвалидами
Закон также вводит льготы для семей погибших при защите приграничных к зоне СВО территорий
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет жилищные гарантии для сотрудников полиции и Росгвардии.
— Изменения в законодательстве дают сотрудникам полиции и Росгвардии, чей совершеннолетний ребенок является инвалидом с детства, право на преимущественное получение выплаты для покупки жилья, — передает ТАСС слова заместителя председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Константина Басюка.
Закон не вводит новых категорий получателей, а лишь корректирует очередность при распределении субсидий в пределах уже заложенных бюджетных средств. Аналогичная льгота для военнослужащих действует с декабря прошлого года.
Кроме того, документ устанавливает право на единовременную социальную выплату на жилье для членов семей сотрудников полиции, прокуратуры и Росгвардии, погибших при защите территорий, прилегающих к зоне проведения СВО. Дети таких сотрудников будут получать места в школах, детсадах и оздоровительных лагерях во внеочередном порядке.
Ранее сообщалось, что налоговые льготы для участников СВО и ветеранов, предоставленные в проактивном режиме, составили более 8,5 млрд рублей.
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