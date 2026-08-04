В Татарстане на поддержку молодых специалистов лесной отрасли направят 6 млн рублей

Работники могут получить 500 тыс. рублей на старте карьеры

Фото: Людмила Губаева

В Татарстане на поддержку молодых специалистов лесной отрасли направят 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.

Если молодой специалист окончил вуз или колледж и идет работать в подведомственные учреждения Министерства лесного хозяйства Татарстана, он имеет право получить единовременную выплату в 500 тыс. рублей на старте карьеры.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, на модернизацию сельскохозяйственного производства в республике выделят более 3 млрд рублей. Средства могут направить на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, а также профильных научных и образовательных организаций.

Галия Гарифуллина