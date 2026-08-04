В Татарстане на поддержку молодых специалистов лесной отрасли направят 6 млн рублей
Работники могут получить 500 тыс. рублей на старте карьеры
В Татарстане на поддержку молодых специалистов лесной отрасли направят 6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов республики.
Если молодой специалист окончил вуз или колледж и идет работать в подведомственные учреждения Министерства лесного хозяйства Татарстана, он имеет право получить единовременную выплату в 500 тыс. рублей на старте карьеры.
Напомним, на модернизацию сельскохозяйственного производства в республике выделят более 3 млрд рублей. Средства могут направить на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей, а также профильных научных и образовательных организаций.
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