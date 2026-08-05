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Путин объединил все службы тыла Минобороны под руководством Солодчука

13:03, 05.08.2026

В современных условиях обеспечение тыла является боевой задачей

Путин объединил все службы тыла Минобороны под руководством Солодчука
Фото: Динар Фатыхов

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны объявил о кадровом решении, касающемся управления тыловым обеспечением армии. Все службы тыла Вооруженных сил будут сосредоточены под единым командованием. На эту должность назначен командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.

— Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях — это тоже боевая, вполне боевая работа, — передает слова президента ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Основной темой стало обеспечение оборонной промышленности материалами и сырьем для серийного производства перспективных вооружений и модернизации существующих образцов.

Вадим Вахрушев

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