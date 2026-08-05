Угроза атаки БПЛА объявлена еще в двух городах Татарстана
Число городов, где с утра объявлена угроза атаки беспилотников достигло семи
Угроза атаки БПЛА объявлена еще в двух городах Татарстана — Чистополе и Заинске. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Число городов, где с утра объявлена угроза атаки беспилотников достигло семи. Ранее аналогичный режим был введен в Казани, Зеленодольске, Альметьевске, Лениногорске и Бугульме. Жителей просят принять меры безопасности и пройти в места укрытий.
Напомним, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил об отражении атаки БПЛА силами ПВО.
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