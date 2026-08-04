Путин подписал закон о новых правилах для производителей лекарств

При выявлении критических нарушений лицензию приостановят на срок до 120 дней

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает контроль за производством лекарственных средств. Документ вносит поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» и несколько смежных нормативных актов.

— Так, если при проверке производства выявят критические нарушения правил GMP (надлежащей производственной практики ЕАЭС), создающие риск выпуска некачественных препаратов, то лицензию и сертификат GMP приостановят на срок до 120 дней, — сообщает ТАСС.

По запросу производителя этот срок могут продлить еще на 60 дней, но подать такое ходатайство можно только спустя 60 дней после начала приостановки. Если нарушения за это время не устранены, лицензию аннулируют полностью.

Реальное время / realnoevremya.ru

Закон также вводит жесткие сроки для проверок: при выявлении нарушений внеплановая инспекция должна быть проведена в течение 72 часов. Обнаруженные некачественные препараты подлежат не только изъятию, но и уничтожению.

Ранее Минздрав подвел итоги проверок производителей лекарств и заявил, что большинство предприятий соответствуют стандартам качества.

Вадим Вахрушев