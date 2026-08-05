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В США приостановили рассмотрение антироссийских санкций

10:28, 05.08.2026

Демократ Рафаэль Уорнок заблокировал процедурное соглашение

В США приостановили рассмотрение антироссийских санкций
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

В Сенате США приостановлен процесс рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России. Демократ Рафаэль Уорнок заблокировал соглашение по срокам обсуждения документа, сообщила журналистка Punchbowl Лора Вайс.

— Поддержка Украины не означает предоставления этому неуравновешенному президенту новых полномочий повышать цены на все через тарифы, — передает «Ведомости» информацию иностранного сми.

Ранее Сенат США проголосовал за рассмотрение санкционного законопроекта против России, но затем процесс застопорился из-за разногласий по поправкам, касающимся пошлин.

Вадим Вахрушев

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