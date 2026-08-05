«Развитие системы учета рынка ценных бумаг — процесс непрекращающийся»

Один из основателей учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Республики Татарстан Еркин Губайдуллин встречает 80-летний юбилей

Фото: Динар Фатыхов

О том, как в Татарстане проходило становление учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг, какие цели ставили перед собой основатели нового для России в целом дела и как инженер-строитель по образованию встал у руля этого непростого направления, — в эксклюзивном интервью «Реального времени» с основателем одного из первых регистраторов в республике — Еркином Губайдуллиным, сегодня встречающим свое 80-летие.

«Этим делом нужно жить»

Еркин Сеитович — не самый публичный человек. За всю немалую историю существования системы учета ценных бумаг в Республике Татарстан материалы в СМИ с его участием можно легко пересчитать по пальцам одной руки. Почему? Все просто: человеку некогда. Вот и в день, назначенный для беседы с журналистом «Реального времени», первое, что бросилось в глаза, — рабочий стол заместителя генерального директора и члена Совета директоров ООО «Евроазиатский регистратор», на котором буквально нет свободного места: материалы, требования, изменения в действующее законодательство, касающиеся деятельности акционерных обществ и самих регистраторов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На вопрос о возрасте он лишь улыбается. Еркин Сеитович уверен: человеку столько лет, на сколько он себя чувствует и ощущает. И 80-летие — это не повод давать себе послабления. А еще это возможность немного сломать традиции, когда поздравления звучат только в адрес юбиляра, и самому пожелать коллегам самого главного:

— Развитие системы учета рынка ценных бумаг — процесс непрекращающийся. А значит, нужно и самим постоянно развиваться. Этим делом нужно жить! — уверен Еркин Губайдуллин.

На столе, на самом видном месте, совсем недалеко от фотографий семьи, красуется статуэтка золотого цвета. Заметив интерес журналиста, хозяин кабинета берет ее в руки. На основании надпись: «Хранитель традиций».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У нас очень дружный коллектив. Недавно на одном из совместных торжеств многие были удостоены призов. Кем человек является для всех нас, решали общим голосованием. Меня вот выбрали хранителем традиций, — с теплотой в голосе поделился Еркин Губайдуллин.

Из строителей — в регистраторы

Можно сразу уточнить, что Еркин Сеитович не только хранитель традиций, но и тот самый человек, кто стоял у истоков формирования в Татарстане учетной инфраструктуры рынка ценных бумаг. Причем, как признался сам юбиляр, тогда, на границе тысячелетий, для него это стало во многом неожиданностью. Ведь изначально он выбрал совсем другую профессию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уважаемый Еркин Сеитович!



Сердечно поздравляем Вас с 80-летием и желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, душевного тепла и долгих лет активной жизни!





Коллектив ООО «Евроазиатский регистратор».

Родился Еркин Губайдуллин 5 августа 1946 года в городе Туркестан Казахской ССР, в семье героя — фронтовика Саидгарая Губайдуллина. Волей судьбы отец оказался вдали от родной Татарии, но о земле предков в семье не забывали. А потому учиться юноша отправился в Казанский инженерно-строительный институт.

В выбранной профессии Еркин Сеитович трудолюбием и упорством добился значительных успехов: работал на предприятиях строительной отрасли, в профсоюзе строителей и обкоме КПСС. Прошел путь от мастера и прораба до первого заместителя руководителя крупного объединения с многотысячным коллективом — «Татагропромстроя». Принимал участие в строительстве сельских объектов Татарстана. По заданию Правительства республики участвовал в восстановительных работах в городе Спитаке Армянской ССР, пострадавшем от сильнейшего землетрясения. Был задействован в строительстве объектов в Брянской области для переселения людей из зоны чернобыльской трагедии.

Но наступили 1990-е годы. Распад СССР, полная перестройка экономических связей и отношений, образование российского фондового рынка, вызванное массовым созданием акционерных обществ. Все это потребовало продуманных и решительных действий по развитию инфраструктуры не только оборота ценных бумаг, но и надежной защиты владельцев подобных активов, эффективно подтверждающей права собственности. И встать у руля этого важнейшего направления в 1997 году было предложено Еркину Губайдуллину.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Уважаемый Еркин Сеитович!



Один из самых значительных представителей реализма второй половины XIX века, французский писатель, драматург и публицист Эмиль Золя подчеркивал: «Единственное счастье в жизни — это постоянное стремление вперед».



Поздравляю Вас c 80-летием!



Желаю крепкого здоровья, постоянного движения вперед, достижения всех поставленных целей и реализации самых смелых идей! Пусть каждый день будет продуктивным, результаты труда радуют и вдохновляют на новые свершения, а рядом всегда будут надежные партнеры и единомышленники! Счастья Вам и отличного настроения!



С уважением, от имени Группы ТАИФ Тимур Шигабутдинов.

Сам Еркин Сеитович рассказывает:

— По заданию руководства ТАИФа, при участии «Татнефти» и поддержке руководства Республики Татарстан мы создали «Центральный регистратор Республики Татарстан». Всего в то время в Татарстане было создано 6 разных регистраторов. Стоит отметить, что тогда это было совершенно новое и незнакомое направление. Регистратор создавался в период полного отсутствия профильного законодательства, непонимания многих моментов. Но руководство и республики, и ТАИФа, и «Татнефти» было уверено в необходимости формирования надежной учетной системы акционирующихся предприятий. Постепенно система нарабатывала опыт, на федеральном и региональном уровнях формировались регулирующие направление законы, создавался костяк коллектива. Нам повезло в том, что на республиканском уровне нашло поддержку предложение и к нам перешли люди из созданного ранее Центрального депозитария Республики Татарстан.

— Но ведь депозитарий — это же несколько иная ниша?

— Да, это иная ниша, но тоже учетная. Депозитарий — это хранение бумаг. А здесь регистрация перехода прав собственности и так далее.

— То есть, по сути, учет каждой акции?

— Да, учет каждой акции, каждого владельца, списки владельцев и так далее. Переход прав собственности и подтверждение прав собственности. Там очень много задач.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Уважаемый Еркин Сеитович!



Примите наши самые искренние и теплые поздравления с замечательной юбилейной датой — Вашим 80-летием!



Вы являете собой яркий пример человека слова и дела — энергичного, трудолюбивого и надежного. За Вашими плечами — насыщенная трудовая биография, обогатившая Вас бесценным опытом работы и умением находить выход из различных ситуаций. Все свои силы, знания и опыт Вы вкладываете в любимое дело! Благодаря Вашим личным и деловым качествам — дипломатичности, невероятной работоспособности, высокому чувству ответственности и широкому кругозору — Вы снискали огромный авторитет и уважение среди коллег и партнеров.



Сегодня Вы услышите много теплых слов и благих пожеланий от всех, кто Вас искренне любит и ценит — от родных и близких, друзей и коллег по работе. Мы с огромным удовольствием присоединяемся ко всем самым добрым и искренним поздравлениям!



В этот светлый летний день желаем Вам доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, оптимизма и удачи, неиссякаемого источника энергии и сил для осуществления всех намеченных планов!



Пусть тепло семейного очага всегда защищает Вас от жизненных невзгод, а будущее готовит много счастливых лет, наполненных радостью, удачей и вдохновением!



С искренним уважением, председатель Совета директоров АО «ТАИФ» Рустем Сультеев.

Год 2002-й. Укрупнение системы

— Прошло не так много времени, и «Центральный регистратор Республики Татарстан» полностью консолидировал направление в РТ в своих руках: остальные пять организаций потихоньку закрылись и ушли в историю.

К 2002 году консолидационные процессы охватили уже все Поволжье. В это время я собирал здесь представителей около 30 регистраторов со всего ПФО. Мы решали, каким путем нам дальше двигаться. «Центральный регистратор Республики Татарстан» и такой же регистратор из Удмуртии договорились об объединении в «Евроазиатский регистратор». Остальные же постепенно прекратили свою деятельность, и в Поволжском регионе мы остались единственным регистратором. К слову, принятое название «Евроазиатский регистратор» оказалось достаточно эффективным и говорящим: Республика Татарстан ведь как раз лежит на евроазиатском пути, — рассказал журналисту «Реального времени» Еркин Губайдуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

И на всем протяжении работы регистратора и сам руководитель, и его коллектив работали над повышением эффективности деятельности, впитывали новые знания. Этому способствовали командировки по ближнему и дальнему зарубежью, обмен опытом с турецкими коллегами и представителями успешных регистраторов России.

— Для того, чтобы обеспечить максимально верную и эффективную работу регистратора, нами было организовано 10 всероссийских конференций региональных регистраторов. Всех регистраторов России. Мы приглашали коллег к нам в Татарстан 10 лет подряд. Обменивались опытом, предоставляли трибуну каждому желающему поделиться наработками коллеге.

Шло время, карта действующих в России регистраторов менялась. Кого-то поглощали более крупные участники рынка, кто-то прекращал работу сам. «Евроазиатский регистратор» смог успешно пройти все шторма перенастройки рыночной экономики.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Уважаемый Еркин Сеитович!



От имени всего нашего большого коллектива и от меня лично примите искренние слова поздравлений в честь Вашего юбилея!



Это важный рубеж, который говорит о богатой истории, значительных достижениях и вкладе в развитие учетной системы акционерных капиталов бюджетообразующих компаний Республики Татарстан.



Вы стояли у истоков формирования и развития учетной системы рынка ценных бумаг в Татарстане. Сегодня созданной Вами структуре доверяют ведение реестров сотни акционерных обществ. Ваш профессионализм, опыт и взвешенные решения задают высокий стандарт работы всему коллективу. Ваша команда демонстрирует впечатляющие результаты, уверенно преодолевая вызовы и достигая новых высот.



В этот знаменательный день желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации самых смелых планов и новых профессиональных побед!



Пусть впереди будет много поводов для гордости — и личных, и рабочих! Здоровья, сил и уверенности в каждом дне!



С уважением, генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Алексей Храмов.

— Секретов из того, как удалось не только выстоять, но и успешно развиваться, мы не делаем: и ТАИФ, и «Татнефть», стоявшие у истоков создания ЕАР, и руководство республики уверены: регистратор — нужен. Они нас поддерживают. Признаюсь, что федеральные структуры не раз высказывали желание присоединить ЕАР к себе. Но республика смогла отстоять самостоятельность, прекрасно понимая, насколько важной является определенная автономность учетной инфраструктуры для рынка ценных бумаг.

«Главная задача: информационная безопасность и оперативная надежность»

— Основной функционал регистратора не только хранение информации. Он еще и надежный щит для акционеров компаний от попыток незаконно завладеть ценными бумагами?

— Совершенно верно. Основная задача — не хранение (хотя в архиве и хранится очень много важного). В большей степени наша задача: информационная безопасность, операционная надежность. И мы постоянно работаем над повышением нашей эффективности. Провели внешний аудит, разработаны целые комплексы мероприятий на обозримое будущее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уважаемый Еркин Сеитович!



Примите искренние поздравления по случаю Вашего 80-летия!



Ваш богатый и многоплановый путь — яркий пример высокого профессионализма, мудрого руководства и преданности делу, отражающий стремление к устойчивому развитию экономической и финансовой инфраструктуры Республики Татарстан.



Ваши заслуги служат примером для подражания и достойной основой для дальнейших успехов в финансовых процессах региона.



В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья. Пусть здоровье и энергия остаются прочной опорой еще на долгие годы. Пусть каждый день приносит радость, спокойствие и удовлетворение от дел, которыми Вы гордитесь.



С уважением, генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

— Так, мы должны до конца года провести внедрение в структуру деятельности регистратора нескольких новых ГОСТов, разработанных управляющими структурами. Кроме того, в числе приоритетных задач — постоянное наращение обеспечения эффективной кибербезопасности. Мы сами постоянно изучаем дальнейшее развитие рынка ценных бумаг, в том числе цифровые новации. Это все делается не из чистого любопытства, а для защиты прав инвесторов. Изучаем цифровые права, цифровые валюты и работу с ними, в том числе в условиях санкционного давления на российскую экономику, законодательные тонкости работы по обслуживанию интересов обращающихся к нам за услугами в этом направлении, — подчеркивает Еркин Губайдуллин.

«ЕАР — мой ребенок»

— Видя, с какой теплотой вы рассказываете о работе «Евроазиатского регистратора», не могу не спросить: чем он для вас является?

— 29 лет назад я, по заданию руководства республики, будучи строителем по образованию и опыту работы, организовал сначала «Центральный регистратор республики Татарстан», а потом на его основе 24 года назад — «Евроазиатский регистратор». Вместе с ним я развивался, создавал коллектив, переезжал… Мы ведь сначала размещались в Казани на ул. Вишневского, а потом переехали на Зинина. Для меня ЕАР — это практически мой ребенок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Очень многое за прошедшие годы можно вспомнить. И проведенные нами 10 всероссийских региональных конференций, где с трибуны выступали и Рустам Нургалиевич, и Сергей Васильев (главный государственный регистратор Российской Федерации с 2007 по 2012 год, — прим. ред.). Говоря образным языком, в Москве поначалу нам вот так один палец подавали здоровались: «Мы приедем вас проверим…». А я говорю: приезжайте! В итоге мы быстро вошли в первую десятку регистраторов по своей значимости и по системности в масштабах России. Да, экономически мы, наверное, не в состоянии на равных конкурировать с Москвой или Санкт-Петербургом, чьи интересы имеют размах от Калининграда до Камчатки, но по эффективности и качеству работы — мы выглядим более чем достойно.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Уважаемый Еркин Сеитович!



От лица компании и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем — 80-летием!



Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и душевного спокойствия. Примите искренние пожелания процветания и благополучия! Пусть Вас окружают забота близких и друзей.



С юбилеем Вас!



С уважением, генеральный директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Ильшат Фаттахов.

Признаюсь честно: я пытался уже как-то, когда исполнилось 75 лет, уйти на заслуженный отдых. Но… У нас такой замечательный коллектив. Мне постоянно говорили: «Поработай, пожалуйста, еще». И вот я здесь встречаю свой очередной юбилей. И мне есть чем гордиться. Это и достижения «Евроазиатского регистратора», и наша команда. К слову, многие, кто совсем молодыми приходили к нам — в регистратор, сейчас занимают довольно высокие должности, в том числе в других структурах.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Уважаемый Еркин Сеитович!



От имени руководства и всего коллектива компании «ТАИФ-СМ» примите поздравления с Вашим замечательным юбилеем — 80-летием со дня рождения!



Ваш многолетний и плодотворный труд, профессионализм и ответственное отношение к делу снискали Вам заслуженный авторитет и глубокое уважение среди коллег и партнеров. На протяжении многих лет Вы вносили значительный вклад в развитие ключевых отраслей, укрепление экономики и социальной сферы нашей республики, решая важнейшие задачи и добиваясь впечатляющих результатов.



Ваша активная гражданская позиция, мудрость и умение находить нестандартные решения в самых сложных ситуациях служат достойным примером для всех, кому довелось работать с Вами.



В этот знаменательный день примите слова благодарности за Ваш вклад в общее дело. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла и благополучия. Пусть Вас всегда окружают забота и внимание родных и близких людей.



С уважением, руководство ООО «ТАИФ-СМ».

— То есть еще и кузница кадров, получается?

— Получается так. Кто-то из наших воспитанников сегодня работает в Питере, кто-то в Москву уехал. И в Поволжье, в том числе в Татарстане, в разных структурах немало тех, кто начинал трудовой путь у нас.

Нынешнего генерального директора ООО «ЕАР» Артура Аптралова я тоже в свое время пригласил сюда. Специфика работы регистратора такова, что для того, чтобы здесь стать генеральным директором, человек должен сначала наработать не менее чем двухлетний стаж в руководящей должности в этой системе. Так к нам пришел из ТАИФа очень толковый и перспективный молодой человек. Через два года выдвинули его на должность генерального директора ООО «Евроазиатский регистратор». Чем-то он напоминает меня: такой же жадный до знаний и готовый постоянно самосовершенствоваться. И того же требует от коллектива.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уважаемый Еркин Сеитович!



Примите искренние поздравления с 80-летним юбилеем!



Для меня большая честь возглавлять ООО «ЕАР» — компанию, у истоков создания которой стояли Вы, заложив основы профессионализма, надежности и высокого качества работы.



Ваш стратегический взгляд, опыт и мудрость являются ценнейшим достоянием компании и служат ориентиром для коллектива в ее дальнейшем развитии. Ваша многолетняя деятельность, управленческий талант и способность видеть перспективу сыграли важную роль в становлении и укреплении ООО «ЕАР». Созданные Вами профессиональные традиции и внимание к людям продолжают служить ориентиром для коллектива компании. Сегодня Ваши знания, мудрость и активная позиция являются ценным вкладом в дальнейшее движение ООО «ЕАР» вперед.



Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного спокойствия и радости от достигнутых целей!



Генеральный директор ООО «Евроазиатский регистратор» Артур Аптралов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впереди еще много важных событий, интересной работы и ярких моментов — уверен Еркин Губайдуллин. К слову, в будущем году учетную инфраструктуру рынка ценных бумаг Республики Татарстан ожидает двойной юбилей: четверть века исполнится «Евроазиатскому регистратору» и ровно 30 лет с момента основания его предшественника — «Центрального регистратора Республики Татарстан».

