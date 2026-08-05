Мишустин поручил провести совещания с бизнесом для роста производительности труда

Скорректировать методические рекомендации сказано до 2 ноября

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам стратегической сессии, посвященной повышению производительности труда. Документ опубликовала пресс-служба Кабмина.

— Одно из поручений предусматривает проведение отраслевых совещаний с представителями крупного бизнеса для выявления причин, мешающих росту эффективности производства, — передает ТАСС сообщение Кабмина.

Ответственными назначены Минпромторг и Минэкономразвития. Полученные от бизнеса предложения будут использованы при корректировке действующих программ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минэкономразвития до 2 ноября должно обновить методические рекомендации для отраслевых программ. В них предлагается включить конкретные шаги по автоматизации, роботизации, цифровизации, внедрению искусственного интеллекта и развитию кадров.

— Кроме того, предлагается установить взаимосвязь между мерами господдержки предприятий и уровнем их производительности, — говорит Кабмин.

Кроме того, правительство намерено увязать объем господдержки предприятий с их фактической производительностью. Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2026 года Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему господдержки малого и среднего бизнеса.

Вадим Вахрушев