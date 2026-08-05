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Солодчук получил пост замминистра обороны

14:51, 05.08.2026

Генерал-полковник Андрей Иванаев стал командующим Центральным военным округом

Солодчук получил пост замминистра обороны
Фото: Дарья Пинегина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о кадровых изменениях в руководстве Вооруженных сил. Документ опубликован 5 августа.

— Назначить генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности, — сообщает пресс-служба Кремля.

Генерал-полковник Андрей Иванаев назначен командующим войсками Центрального военного округа. Он освобожден от должности, которую занимал ранее.

Ранее Путин объявил о сосредоточении всех служб тыла Вооруженных сил под единым командованием. На эту должность назначен командующий группировкой войск Солодчук.

Вадим Вахрушев

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