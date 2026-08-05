В конце октября одна авиакомпания возобновит прямые рейсы Казань — Дубай

На направлении будут использоваться Boeing 737-800

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Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», начиная с 27 октября запускает прямые рейсы между Казанью и Дубаем. Полеты будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и четвергам, на самолетах Boeing 737-800, сообщила пресс-служба компании.

Казань стала третьим городом после Москвы и Краснодара, откуда «Победа» открывает маршруты в Объединенные Арабские Эмираты. В дополнение к этому лоукостер также запускает рейсы из Уфы (начиная с 25 октября, по пятницам и воскресеньям) и Екатеринбурга (с 26 октября, по понедельникам и субботам). На всех этих направлениях будут использоваться Boeing 737-800.

Никита Егоров