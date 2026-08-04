Цены на квартиры в Набережных Челнах выросли на 9,7% за месяц

Средняя цена квартиры в новостройке достигла 9,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зафиксирована разная динамика цен на первичном рынке жилья в двух крупнейших городах. В Набережных Челнах новостройки дорожают значительно быстрее, чем в Казани.

В июле средняя стоимость квартиры выросла на 9,7% и составила 9,5 млн рублей. Цена квадратного метра поднялась на 5,4% — до 168,3 тыс. рублей, сообщает портал об аренде жилья.

В Казани рост оказался более сдержанным. Квадратный метр в новостройках столицы республики прибавил 1,7% и достиг 254,8 тыс. рублей. Средняя цена квартиры увеличилась лишь на 0,4% — до 12,8 млн рублей.

Казань сохраняет четвертое место среди крупнейших городов России по уровню цен на жилье, уступая только Москве, Сочи и Санкт-Петербургу. Ранее сообщалось, что в Казани покупка квартиры в домах, сданных за последние пять лет, позволяет сэкономить почти 4% стоимости жилья по сравнению с новостройками.

Вадим Вахрушев