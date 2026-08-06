Татарстан в пятерке регионов России по обороту и числу сотрудников предприятий

«Реальное время» составило рейтинг субъектов страны по обороту и средней численности сотрудников на малых предприятиях

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов России по обороту малых предприятий — 294 млрд рублей по итогам первого квартала 2026 года. В лидерах по этому показателю — Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Республика также оказалась 6-й в рейтинге по средней численности сотрудников в таких компаниях и обогнала две столицы по динамике роста показателей. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Оборот малых предприятий Москвы — 2 трлн рублей, Татарстана — 294 млрд

Москва возглавила рейтинг регионов России по обороту малых предприятий с результатом в 2 трлн рублей по итогам первого квартала 2026 года. Также в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (792,2 млрд) и Московская область (558 млрд), следует из данных Росстата.

Для справки: в России малым предприятием называют юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, который соответствует определенным законодательным критериям по масштабу деятельности, а именно:

численность работников (в среднем от 16 до 100 человек);

годовой доход (не должен превышать 800 млн рублей);

структура уставного капитала (только для юридических лиц). Для хозяйственных обществ (ООО, АО) и партнерств действуют дополнительные ограничения:

а) суммарная доля участия государства, регионов, муниципалитетов, общественных и религиозных организаций, благотворительных фондов не должна превышать 25%;

б) доля участия иностранных юридических лиц либо организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, — не более 49%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В топ-5 по данному показателю попали Свердловская область (336,1 млрд) и Татарстан (294,2 млрд), а на 6—10-м местах расположились Краснодарский край (234,9 млрд), Новосибирская (228,1 млрд), Нижегородская (212,1 млрд), Самарская (193,8 млрд) и Ростовская (187,2 млрд) области.

Реальное время / realnoevremya.ru

В целом по России оборот малых предприятий по итогам января — марта текущего года составил 8,5 трлн рублей в действующих ценах.

Тем временем по численности сотрудников на малых предприятиях Татарстан опустился на 6-е место с показателем в 163,8 тыс. юридических лиц. Пятое место республика уступила Краснодарскому краю, где насчитывается 166,2 тыс. юрлиц. Первая четверка при этом осталась неизменной: Москва (932,3 тыс. юрлиц), Питер (441,8 тыс.), Московская (311,4 тыс.) и Свердловская (197,9 тыс.) области.

Поменялись местами относительно первого топа и Нижегородская с Новосибирской областями, заняв седьмое и восьмое места соответственно. Для справки: в первом регионе на малых предприятиях числится 150,5 тыс. юрлиц, а на втором — 144,7 тыс.

Замыкают десятку по численности сотрудников все те же Самарская (129,9 тыс.) и Ростовская (122,7 тыс.) области, как и в упомянутом выше рейтинге по обороту.

В общей сложности на малых предприятиях России насчитывается 5,4 млн юридических лиц.

Реальное время / realnoevremya.ru

За год оборот малых предприятий Татарстана вырос на 22,1%, а численность сотрудников — на 2,06%

За последний год оборот малых предприятий Татарстана вырос на 22,1% (в январе — марте 2025-го он составлял 240,9 млрд). Средняя численность сотрудников на таких предприятиях тем временем увеличилась всего на 2,06%, или на 3,3 тыс. юрлиц, относительно аналогичного периода прошлого года.

Более того, по динамике роста оборота Татарстан обогнал Москву и Санкт-Петербург, где данный показатель за год снизился на 12,04% и 9,75% соответственно. При этом оборот малых предприятий снизился не только в двух столицах, но и в целом по России (-7,34% относительно того же периода 2025-го).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По итогам первого квартала 2026 года республика также заняла первое место в Приволжском федеральном округе по обороту и средней численности сотрудников на малых предприятиях. К слову, лидером в ПФО Татарстан был и в январе — марте 2025-го.

В аутсайдерах по обороту — Ненецкий автономный округ, а по численности сотрудников — Чукотка

Минимальный оборот зафиксирован у предприятий Ненецкого автономного округа (1,2 млрд), а также Чукотки (1,6 млрд) и Еврейской автономной области (1,7 млрд).

Следом на 4—10-м местах идут Тыва (1,8 млрд), Ингушетия (2,3 млрд), Алтай (4,9 млрд), Калмыкия (5,5 млрд), Карачаево-Черкесская Республика (5,8 млрд), Республики Хакасия (12,9 млрд) и Адыгея (13,2 млрд).

Реальное время / realnoevremya.ru

Если рассматривать регионы-аутсайдеры с точки зрения численности сотрудников, то тут на последних местах Чукотка (1,1 тыс.) и Ненецкий автономный округ (1,3 тыс.) — они поменялись местами относительно предыдущего списка.

Чуть выше расположились, как в общем-то и ранее, Ингушетия (1,5 тыс.) и Тыва (2 тыс.), но на этот раз регионы тоже поменялись позициями.

Кроме того, в антирейтинг вошли Еврейская автономная область (2,4 тыс.), Карачаево-Черкессия (4,4 тыс.), Калмыкия (4,6 тыс.), Алтай (4,8 тыс.), Магаданская область (6 тыс.) и Чеченская Республика (7,6 тыс. юрлиц).

Реальное время / realnoevremya.ru

Хакасия и Адыгея на этот раз выбыли из аутсайдеров по сравнению с антирейтингом по обороту малых предприятий, а Чечня и Магаданская область оказались «новичками» относительно предыдущего антитопа. В остальном список остался без изменений, разве что перечисленные регионы поменялись местами.