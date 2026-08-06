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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 06.08.2026

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4—9 м/с, днем местами кратковременные усиления до 12 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина

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Общество Татарстан

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