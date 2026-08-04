Иракская авиакомпания возобновила полеты в Москву

Полеты будут выполняться дважды в неделю

Фото: Динар Фатыхов

Иракская авиакомпания Iraqi Airways возобновила полеты в Россию. Первый рейс из Багдада уже приземлился в московском аэропорту Внуково, сообщили в Минтрансе.

— Иракская авиакомпания возвращает полеты в Москву из Багдада после нескольких месяцев перерыва, — сообщает пресс-служба.

Теперь рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам. В авиакомпании пояснили, что решение принято из-за растущего интереса пассажиров к прямым перелетам между столицами.

С возобновлением рейсов Iraqi Airways число стран, с которыми у России есть прямое авиасообщение, достигло 36. Ранее сообщалось, что глава американской делегации Родни Кук заявил о готовности обсудить восстановление прямых авиарейсов между Россией и США.

Вадим Вахрушев