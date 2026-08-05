Владимир Дядюн: «У меня первый дом — это Омск, второй — Казань»

Интервью с экс-нападающим «Рубина» о звездном периоде казанского клуба

Владимир Дядюн. Фото: Реальное время

Российский футболист, нападающий Владимир Дядюн играл в «Рубине» в два захода. Вначале был в команде на контракте в период с 2007 по 2013 год. В это время побывал в аренде, вернулся в распоряжение клуба, отыграв второй период с 2014 по 2017 год. Затем снова играл за «Ростов», откуда перешел в «Балтику». В интервью «Реальному времени» Дядюн рассказал, как за десять лет поменялась казанская команда, куда он приходил юниором, обладателем Кубка России, четвертьфиналистом Кубка УЕФА.

«Некоторые из легионеров не бились за клуб»

— Владимир, как вы оказались в Казани?

— Я сибиряк, уроженец Омска. И с нашей командой, которая называлась «Молния», попал на финальный турнир юношеского чемпионата России. Там среди представителей больших клубов, таких как ЦСКА, «Спартак», мы смогли выступить достойно. После турнира меня и еще четверых игроков «Молнии» пригласил на просмотр в «Рубин» Юрий Анварович Уткульбаев, который был знаком с нашим тренером Владимиром Анатольевичем Щербаком. Осенью 2004 года я впервые приехал в Казань на просмотр. После этого, в январе 2005 года, меня уже пригласили на сбор, единственного из пятерых омичей.

— На сбор вы поехали с молодежной командой?

— Тогда был дублирующий состав, за который играли представители основного состава по 9—10 человек и молодежь, которая пробивала себе место в основе. Приехал туда 16-летним, а некоторым ребятам уже по 25 лет было. Мне сказали: подпишем, посмотрим, если получится — будешь играть за дублирующий состав, если нет — за команду школы «Рубина». Получилось, стал играть за дубль.

— Ваш дебют за основной состав «Рубина» пришелся на 2007 год…

— Да, это был неудачный год для «Рубина», но он стал переломным для команды и для молодых ребят, которые спасали ситуацию в конце сезона, в том числе и для меня. В 2007 году я тренировался с основой. Там было много дорогих иностранцев, на которых делалась ставка. Скажу прямо, некоторые из них не бились за клуб. Им было все равно, вели себя как наемные рабочие, которые получали хорошие деньги и просто проводили время в Казани. И результата не было, несмотря на все старания Курбана Бекиевича и тренерского штаба. На этом фоне нас, молодых ребят, которые хорошо проявляли себя в дубле, подтягивали к основе — мы тренировались вместе с ней. Баляйкин, Голяткин, Киреев, Яркин, я и другие ребята. Для нас все было важно. Мы выросли в «Рубине», видели, как строилась база, и готовы были биться за клуб. Бекиевич, вероятно, понимал это и делал ставку на нас, дублеров, которых даже не все знали по именам.

Дядюн в атаке. Реальное время / realnoevremya.ru

«Для меня 2007 год стал судьбоносным»

— Помните свой первый матч в основном составе?

— Да, вышел на замену за пять минут до конца игры с «Москвой». Но мне больше всего запомнился 2007 год из-за того, что нам удалось оставить команду в Премьер-лиге. Есть конкретная история. В конце чемпионата мы играли с «Кубанью», которая шла на предпоследнем месте и отставала от «Рубина» всего на три очка. Фактически это был матч за сохранение места в Премьер-лиге, потому что после него нам оставалось сыграть с «Динамо» и ЦСКА, где очки было набрать очень сложно. Незадолго до матча с «Кубанью» на базу приехал президент клуба Александр Петрович Гусев. Состоялось собрание всей команды, на котором нам четко сказали, что проигрывать нельзя, так как «Рубин» мог оказаться в зоне вылета. Мы, молодые ребята, которые играли за дубль, тоже были на собрании, но, естественно, думали, что решать задачу будут «звезды», которых для этого и приглашали.

Накануне играем матч за дубль, меня после первого тайма меняют: «Готовься, завтра ты в заявке за основу». На следующий день просыпаюсь на базе, собираю сумку и говорю ребятам (а мы жили в комнате по 5—6 человек): «Поеду, помогу «Рубину» в Премьер-лиге остаться». При этом тогда даже не думал, что меня выпустят в таком важном матче. Первый тайм проигрываем — 0:1. В перерыве говорят: «Дядюн разминайся». У меня глаза по «пять копеек», начал активно разминаться. Вышел во втором тайме. Сначала перехватил мяч, сделал промежуточную передачу, сравняли. А потом при счете 1:2 забил гол, и мы сыграли 2:2. Оставшиеся матчи с «Динамо» и ЦСКА я уже играл в основе.

Поэтому для меня 2007 год стал таким судьбоносным. Был ноунеймом, пацаном, который просто жил футболом, ждал своего шанса и, когда он представился, помог команде остаться в Премьер-лиге. А следующий год для «Рубина» стал чемпионским.

— Вы затронули тему комплектования команды. Можно сказать, что подход к нему поменялся в 2008 году и это стало важным моментом в преображении «Рубина»?

— Думаю, да. В 2007 году многие игроки, преимущественно иностранцы, не выполняли качественно свою работу, посредственно относились к тренировочному процессу. В 2008-м в этом плане все поменялось, ощутил это, находясь внутри коллектива. Подбирались хорошие игроки, которые не ставили свои интересы выше интересов команды. Мне кажется, после 2007 года в «Рубине» такие уже не приживались, если и появлялись, то их сразу ставили на место. Хотя в 2008 году пришли именитые игроки, но они были адаптированы к коллективному интеллекту. Вспоминаются слова Лобановского, который сказал: «Не нужна команда звезд, а нужна команда-звезда». Чтобы все работали как единое целое. В «Рубине» тех лет так и было, я это ощущал. И когда играл за другие команды, почувствовал разницу.

— В другой команде вы оказались уже в 2008 году, когда на правах аренды стали выступать за «Ростов». При каких обстоятельствах это произошло?

— В 2007 году Курбан Бекиевич увидел, что на меня можно рассчитывать. Я прошел с основной командой все зимние сборы 2008 года, участвовал в контрольных матчах, много забивал. Там топовые игроки начали приходить: Карадениз, Ансальди, Семак... В самом конце сборов во время двусторонней игры я получил травму, порвал связки голеностопа. Это было очень обидно. Играл в основном составе, уже всеми мыслями был в первом матче сезона против «Локомотива» — и тут такое… Получил травму, пропустил начало сезона. К этому времени пригласили опытного Саво Милошевича, а я, молодой, поехал в аренду в «Ростов», которому помог тогда вернуться в Премьер-лигу.

Так совпало, что в день рождения Сергея Семака я в слезах сидел на втором этаже отеля с заморозкой на ноге, не мог спуститься на празднование. И пришел Сергей с тортом. Говорю: буду детям рассказывать, что Семак мне торт приносил, он отвечает: «Нет, это я буду рассказывать, что Дядюну торт приносил в свой день рождения». Насколько он был человечище! И какой состав собрался в 2008 году! Прошел с ними сборы и видел команду, как она создавалась и что за люди там были, личности, которые интересы команды ставили выше своих. Этот пример с Семаком показателен. Он уже тогда был легендой, но, несмотря на свой статус, принес торт молодому травмированному игроку.

На презентации. Дядюн — пятый справа. Реальное время / realnoevremya.ru

«Дядюн, почему не бегаешь, зазвездил?»

А в Казани собралась команда-звезда. Уже в начале 2008 года это было видно. Ощутил это и в 2011 году, когда снова стал выступать за «Рубин». Рыжиков, Шаронов, Навас, Еременко, Натхо… Состав уже частично поменялся, но идея оставалась та же, никто не ставил свои личные интересы выше интересов команды. И никто не мог снизить требования к себе. На этом фоне прогрессировали и другие. Пример Кристиана Нобоа: он играл за «Рубин» уже с 2007 года. Приехал молодым и окреп в Казани. Нобоа всегда был хорош в игре с мячом, а в «Рубине» он вышел на еще более высокий уровень. Бекиевич научил его катиться, отрабатывать. Достал из него дополнительные резервы, заставил его поверить в себя. Кристиан поднялся на новый уровень, такой, что им потом интересовался «Манчестер Сити».

— Вы входите в число игроков «Рубина», которые стали обладателями Кубка Содружества 2010 года.

— Да, в первые постсоветские времена этот турнир был популярным, там играли московский «Спартак», киевское «Динамо». Позднее интерес к нему упал. Зимой 2010-го мы поехали туда как чемпионы России. Состав «Рубина» был в большей степени молодежный, возглавлял его Юрий Анварович Уткульбаев. Выиграли Кубок Содружества, победив в финале чемпиона Казахстана «Актобе». Для «Рубина» тех лет, наверное, этот успех стал не таким значительным, поскольку к тому времени были уже два чемпионства, но нам было очень приятно, что смогли добыть для клуба еще один трофей. Вспоминаю, что по прилете в Казань нас в аэропорту встречало руководство. Мы выходим с кубком, и Курбан Бекиевич Бердыев ко мне обращается: «Володя, у тебя походка поменялась».

— Чтобы не зазвездились?

— Да, Бекиевич не позволял этого делать. Я выступал за юношескую сборную России, и мы вышли на чемпионат Европы из «группы смерти», обыграв англичан, голландцев.

Возвращаюсь в «Рубин», тренируюсь с основой — и Бердыев: «Дядюн, почему не бегаешь, зазвездил? Тебе еще работать и работать». Бекиевич всегда старался вернуть игрока в правильное русло.

— Когда вы снова заиграли за основной состав «Рубина»?

— Сезон 2010 года провел в аренде в «Спартаке» из Нальчика. Там получился удачный период, команда одержала ряд ярких побед, а я забил десять голов. Сыграл за «Спартак» все матчи чемпионата, кроме двух против «Рубина», так было прописано в условиях аренды.

После этого вернулся в Казань, к тому времени уже ставшую для меня родным городом. Начинал в Омске, но с 16 лет меня обучили всему уже в «Рубине». Поэтому можно сказать, что являюсь воспитанником омско-казанской школы.

На тренировке. Дядюн — третий слева. Реальное время / realnoevremya.ru

«Кафанов расчищал дорогу автобусу «Рубина» на матч Лиги чемпионов»



— Помните свой дебют в Лиге чемпионов?

— Гол в ворота киевского «Динамо» для меня стал знаковым событием. В детстве смотрел в Омске матчи Лиги чемпионов глубокой ночью из-за разницы во времени и болел за киевское «Динамо». Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Шовковский в воротах — были мои любимые игроки. С Ребровым мне удалось пересечься в «Рубине», а против Шевченко и Шовковского получилось сыграть. Первую игру против киевлян мы провели на выезде и одержали победу, а вторую — дома. Как сейчас помню, выезжаем с базы в Соцгороде на матч и попадаем в огромную пробку. Просто все движение встало, никакое сопровождение не поможет. Витальевич (Кафанов) выходил из автобуса, чтобы освободить нам дорогу: «Пропустите-пропустите, нам на игру надо ехать». То есть мы опаздывали на матч Лиги чемпионов. У нас в «Рубине» все четко было расписано, а тут, казалось бы, сразу пошло не по плану.

Приезжаем, быстро переодеваемся, разминаемся, выходим, выигрываем и проходим дальше, спокойненько.

Для меня, конечно, такой матч был очень судьбоносный, прям горел. Потому что Лига чемпионов была мечтой детства. Хотелось ощутить это на себе, услышать гимн, находясь на поле. Когда-то я смотрел матчи с участием Шевченко и Шовковского по телевизору, а здесь сыграл против них, да еще и забил.

И все это случилось при своих болельщиках в Казани на Центральном стадионе. Для меня эта арена олицетворяет «Рубин» тех лет. Когда выходишь, смотришь на панораму кремля, на трибуны с болельщиками — это незабываемые ощущения.

— После победы над Киевом, казалось, что и «Лион» тоже будет пройден…

— Этот матч отлично помню. Третья минута. Во время розыгрыша углового мы с Романом Шароновым могли меняться, он подходит: «Дядь, давай беги на опережение, а я заблокирую». Ну и я побежал, подставил ногу и забил Уго Льорису, будущему чемпиону мира (в 2018 году Льорис был капитаном и основным вратарем сборной Франции на чемпионате мира в России, где завоевал золотые медали, — прим. авт.). Повели 1:0 в самом начале игры, а затем пропустили несвойственные нам голы и проиграли со счетом 1:3.

В ответном матче в Казани снова повели в счете, и еще одного гола бы нам хватило, чтобы выйти в групповой этап, но пропустили в конце. Жаль, тогда были предпосылки, чтобы пробиться в Лигу чемпионов.

Переживания из-за неиспользованного момента. Реальное время / realnoevremya.ru

«Шикарный гол Еременко принес Кубок на радость нам и нашим болельщикам»

— В 2012 году «Рубин» стал обладателем Кубка России.

— На тот момент «Рубину» не хватало всего одного трофея, чтобы собрать всю коллекцию в России. Победы в чемпионате и Суперкубок уже были, а Кубка России — нет. Причем мы начали свой путь в 1/16 финала в Екатеринбурге и там же сыграли финал спустя почти год. Путь был непростой. Первый матч играли на старом стадионе «Уралмаш» против «Урала» из Первой лиги. Был очень напряженный матч, и мы с трудом прошли по пенальти. Ну а в финале шикарный гол Романа Еременко принес победу на радость нам и нашим болельщикам, которые в большом количестве приехали в Екатеринбург поддержать «Рубин».

— А спустя некоторое время вы стали автором гола в победном матче за Суперкубок против «Зенита».

— Да, в июле в Самаре. Это был первый матч сезона. На сборах я думал, что попаду в резерв или вообще не буду играть. Но Бекиевич как-то понимал, чувствовал и поставил меня в стартовый состав. Играли против «Зенита» Спалетти с очень сильным составом. Стояла жуткая жара, под 35 градусов. Я вышел, очень здорово матч провел и забил. И это заслуга Бердыева. Как он тогда понял, что у меня получится, и рискнул выпустить. После этого праздновали с нашими болельщиками, классно было начинать сезон с победы в Суперкубке.

— Вспомним Лигу Европы — 2012/13 — самый успешный еврокубковый поход «Рубина». Матчи против «Леванте», которому вы забили, «Атлетико», «Челси».

— В матче с «Леванте» была интересная ситуация. Мы забили в дополнительное время, и этот гол выводил «Рубин» в следующий этап. Но если соперник сравнивал, то выходил уже он, тогда действовало правило гола на чужом поле. Поэтому нам важно было не пропустить, подержать мяч, потянуть время. И тут угловой у наших ворот. Рыжиков забрал мяч. Наши на поле, Бекиевич с бровки, все кричат: «Спокойно-спокойно!» А Сергей увидел, что я понесся вперед, какая-то энергетика между нами сработала, и он рукой кидает, получился голевой пас.

Сергей Рыжиков на страже ворот «Рубина». Реальное время / realnoevremya.ru

«Рыжик, спасибо, что в меня поверил!»

Потенциально это был рискованный шаг, если бы я этот мяч не зацепил, то опять атака пошла бы на наши ворота, а в районе штрафной «Рубина» еще оставались почти все игроки «Леванте». Но Рыжиков тогда поверил в меня, и я побежал к воротам — забил. После этого благодарил Сергея, подняв ладони вверх: «Рыжик, спасибо, что в меня поверил!»

Если вспоминать остальные матчи той Лиги Европы, то, конечно, это было что-то особенное. Какие команды нам противостояли, настоящие команды-звезды! «Атлетико» на тот момент был действующим победителем Лиги Европы, а следующим стал «Челси».

— Про выездной матч с «Атлетико» вспоминают все, и тот легендарный забег Орбаиса в конце…

— Вы, наверное, помните фразу Василия Уткина: «Годин, ты никогда не будешь Дядюн». Тогда я скинул головой мяч на Еременко, а защитник «Атлетико» Диего Годин не смог ему помешать отдать голевую передачу на Орбаиса. А задача была отодвинуть игру от ворот «Рубина», чтобы отдышаться, потому что нас так возили.

Испанцы были в таком порядке, и играть против них было очень сложно. «Атлетико» — команда-машина, сбалансированная во всех линиях. Они пропускают очень мало, и забить на их поле два гола дорогого стоит. Тем более что мы играли в меньшинстве после удаления Романа Шаронова.

— Памятными стали и поединки с «Челси».

— Тоже очень мощная команда. У меня есть история, связанная с матчем против «Челси». Мы встречались с ними на легендарном стадионе «Стэмфорд Бридж». Это еще одна моя мечта детства. Тогда я вышел в основе, и мы неплохо играли. В одном из эпизодов, во время подачи в штрафную, я выпрыгнул и получил удар локтем в лицо от защитника лондонцев Давида Луиса. Судья этот эпизод проигнорировал, не заметил, хотя у меня лицо было в крови. Это был явный пенальти, но, к сожалению, в то время не было видеопросмотров. Даже сам Давид Луис не отрицал нарушения. После игры он подошел к нашей раздевалке, позвал меня и извинился за этот эпизод.

— В чем, с вашей точки зрения, заключается секрет успеха «Рубина» тех лет?

— Думаю, что успех «Рубина» — это порядок. Победы «Рубина» — это результат работы всего клуба. Команда — не только одиннадцать человек на поле, это большое количество человек в «Рубине», от попечительского совета и администрации до сотрудников базы. Тренерский штаб, персонал клуба, работники базы, пресс-служба, переводчики, повара на кухне, водители, охрана — чувствовалось, что все были небезразличны к общему делу.

В этом большая заслуга Курбана Бекиевича и его помощников, где каждый был настоящей боевой единицей. Бекиевич говорил: «Мы, тренеры, администрация — обслуживающий персонал для футболистов. Мы обслуживаем вас, одеваем, кормим, тренируем, чтобы вы выходили и показывали результат». Огромное им спасибо за то, что они делали, за великолепную атмосферу внутри клуба, где не было безразличных людей! И когда ты выходил на поле, ты понимал, что играешь за общее дело.