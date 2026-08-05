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Угроза атаки БПЛА объявлена в городах Альметьевск, Бугульма и Лениногорск

07:07, 05.08.2026

На территории Республики Татарстан сохраняется активным режим беспилотной опасности

Угроза атаки БПЛА объявлена в городах Альметьевск, Бугульма и Лениногорск
Фото: скриншот приложения МЧС

Угроза атаки БПЛА объявлена в городах Альметьевск, Бугульма и Лениногорск. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Жителям Альметьевска, Бугульмы, Лениногорск и близлежащих населенных пунктов необходимо принять меры безопасности.

На территории Республики Татарстан сохраняется активным режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу.

Напомним, ранее сегодня угрозу атаки БПЛА объявили в Казани и Зеленодольске.

Зульфат Шафигуллин

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