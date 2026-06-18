Путин пригласил участников саммита Россия — АСЕАН на Сабантуй в Казани

Приглашение было сделано на совместной с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим пресс-конференции по итогам саммита Россия — АСЕАН

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин пригласил участников саммита Россия — АСЕАН посетить Сабантуй, который проходит в Казани. Приглашение было сделано на совместной с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим пресс-конференции по итогам саммита Россия — АСЕАН.

Накануне Путин на торжественном приеме для участников саммита Россия — АСЕАН в Казани отметил, что город является одним из красивых и древних центров страны, который отражает культурное и профессиональное многообразие России, а также ее историческое и духовное наследие.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани и приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Наталья Жирнова