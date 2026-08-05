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В Татарстане назначили нового начальника отдела полиции по Азнакаевскому району

19:01, 05.08.2026

Ранее Радик Шарафиев занимал должность замначальника этого отдела

В Татарстане назначили нового начальника отдела полиции по Азнакаевскому району
Фото: предоставлено МВД по РТ

Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Завгороднев представил в качестве нового руководителя ОМВД России по Азнакаевскому району подполковника полиции Радика Шарафиева. Об этом сообщает МВД по РТ.

Ранее Радик Шарафиев занимал должность заместителя начальника этого отдела МВД.

Никита Егоров

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