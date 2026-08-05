В Татарстане назначили нового начальника отдела полиции по Азнакаевскому району
Ранее Радик Шарафиев занимал должность замначальника этого отдела
Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Завгороднев представил в качестве нового руководителя ОМВД России по Азнакаевскому району подполковника полиции Радика Шарафиева. Об этом сообщает МВД по РТ.
Ранее Радик Шарафиев занимал должность заместителя начальника этого отдела МВД.
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