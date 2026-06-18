Путин поблагодарил Минниханова за проведение саммита Россия — АСЕАН на «лучшем международном уровне»

Саммит, посвященный 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, подходит к концу в Казани

Президент России Владимир Путин поблагодарил раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку в организации и проведении саммита Россия — АСЕАН, который проходит в Казани.

Глава государства отметил высокий уровень подготовки мероприятия и подчеркнул, что столица Татарстана вновь успешно принимает международный форум.

— Все, как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения, все наши гости довольны гостеприимством, — заявил Владимир Путин.

Саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, подходит к концу в Казани. В мероприятиях приняли участие руководители и представители стран объединения, а также деловые и общественные делегации.

Наталья Жирнова