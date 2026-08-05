Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Зеленодольском районе
На одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Зеленодольском районе. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев в своих соцсетях.
На одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.
— В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет, — заявил Афанасьев.
Ранее в Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА. МЧС пока не снимало ограничения в этих городах, расширив данный режим на территорию Закамья Татарстана.
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