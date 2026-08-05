Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Зеленодольском районе

На одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено

Фото: Михаил Захаров

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Зеленодольском районе. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев в своих соцсетях.

На одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено.

— В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет, — заявил Афанасьев.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ранее в Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА. МЧС пока не снимало ограничения в этих городах, расширив данный режим на территорию Закамья Татарстана.

Зульфат Шафигуллин