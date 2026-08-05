Подрядчику «Волго-Вятскуправтодора» отказали в споре по контракту на 12,9 млрд

Как «Хотьковский автомост» на пороге банкротства сорвал заказ на реконструкцию трассы Р‑241 Казань — Буинск — Ульяновск

Фото: Реальное время

Суд в Татарстане подтвердил правомерность расторжения многомиллиардного контракта на реконструкцию федеральной трассы Р‑241 Казань — Буинск — Ульяновск с крупным дорожным подрядчиком ОАО «Хотьковский автомост». Установлено, что заказчик — «Волго-Вятскуправтодор» — вправе был отказаться от договора из‑за отсутствия прогресса по проекту. При цене контракта в 12,9 млрд рублей и жестких сроках исполнения социально значимого проекта подрядчик сорвал график более чем на год, указали в арбитраже. Подробности — в материале «Реального времени».

Срыв графика на миллиарды: почему в Татарстане отказались от услуг подмосковного подрядчика

Арбитражный суд Татарстана отказал «Хотьковскому автомосту» в признании недействительным решения ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» об одностороннем отказе от исполнения контракта на 12,9 млрд рублей. Подрядчик из Московской области должен был реконструировать участки автомобильной дороги Р‑241 Казань — Буинск — Ульяновск на территории Ульяновской области. Срок завершения работ был установлен на 31 октября 2027 года, а срок действия контракта — до 30 ноября 2028 года.

Ключевым поводом для спора стало решение заказчика от 20 марта этого года об одностороннем отказе от контракта. Основанием послужило то, что подрядчик не приступил к подготовительным работам на объекте, в частности к сносу зданий, вырубке зеленых насаждений и археологическим раскопкам, в сроки, установленные календарным графиком. Согласно документам, начало этих работ было запланировано на 15 января 2025 года, однако по состоянию на февраль 2026-го они так и не начались — это подтверждают акты, подписанные обеими сторонами.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Представитель истца в суде настаивал, что нарушение сроков вызвано действиями самого заказчика. В частности, подрядчик указал на следующие проблемы:

заказчик не вовремя предоставил исходные данные для проектирования;

по требованию заказчика меняли проектные решения — они не были предусмотрены контрактом;

документацию по планировке территории получили с опозданием;

аванс не выплатили в срок;

строительную площадку не передали;

заказчик не помогал подрядчику в работе.

По словам представителей «Хотьковского автомоста», из-за этих нарушений нельзя считать, что компания сорвала сроки работ.

Позиции сторон и доводы о вине заказчика

Истец пытался доказать, что отставание от графика — следствие просрочки со стороны заказчика: отсутствия аванса в нужный момент, непередачи площадки, задержек с документацией и необходимости внеплановых археологических работ на объекте «Поселение “Мулловка‑II”». Кроме того, в письме от 16 февраля 2026 года подрядчик прямо обозначил условия, при которых готов приступить к исполнению контракта: официальная передача площадки, назначение уполномоченного представителя заказчика и выплата аванса.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Однако суд счел эти доводы несостоятельными. Во‑первых, заказчик подтвердил, что аванс в размере 0,25% от цены контракта (32,3 млн рублей) был перечислен еще в конце 2022-го — начале 2023 года, что истцом не опровергнуто. Во‑вторых, подрядчик не воспользовался предусмотренными Гражданским кодексом механизмами защиты своих интересов: не приостановил работы в порядке статей 716 и 719 ГК РФ и не направил заказчику надлежащее уведомление о невозможности исполнения графика по объективным причинам. А по условиям контракта (п. 5.6) подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, мешающих работе, теряет право ссылаться на них в дальнейшем.

Суд также учел, что положительное заключение госэкспертизы по проектной документации было получено еще в августе 2025 года. Иными словами, у подрядчика оставалось около полугода до даты отказа, чтобы начать подготовительные работы.

Почему суд поддержал заказчика

Заказчик реконструкции дороги Р-241 действовал в рамках закона и условий контракта, пришел к выводу суд. Право на односторонний отказ прямо предусмотрено п. 17.3 контракта: заказчик вправе расторгнуть договор, если подрядчик задерживает начало работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от заказчика, либо дважды и более нарушает сроки этапов более чем на 5 дней. В данном случае отставание превышало год, а доказательств того, что оно вызвано действиями заказчика, истец не представил.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Кроме того, суд подчеркнул публичную значимость объекта: речь идет о реконструкции федеральной трассы, от которой зависит транспортная доступность и безопасность дорожного движения. Длительное отставание подрядчика затрагивает интересы не только сторон контракта, но и широкого круга граждан. Юристы неоднократно указывали, что в делах о госзакупках суды все чаще учитывают публичный интерес. Когда речь идет о социально значимых объектах, формальные аргументы подрядчика о «сложностях согласования» нередко уступают место оценке реального прогресса по проекту.

В итоге суд отказал в удовлетворении иска, подтвердив правомерность решения «Волго-Вятскуправтодора» об отказе от контракта. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца. Эксперты подчеркивают, в спорах о расторжении госконтрактов от подрядчиков требуют не просто ссылаться на проблемы, а своевременно и документально фиксировать препятствия и приостанавливать работы, иначе риск остаться без контракта и с репутационными потерями существенно возрастает.

Уголовное дело и системные проблемы «Хотьковского автомоста»

ОАО «Хотьковский автомост» — один из крупных игроков дорожно‑строительной отрасли с 54‑летней историей и портфелем миллиардных госконтрактов. В 2025 году оказался в глубоком кризисе: более тысячи сотрудников по всей стране месяцами не получали зарплату. Рабочие, занятые на строительстве стратегических объектов, не получая внятных объяснений со стороны руководства по поводу задержек выплат, были вынуждены бастовать на площадках и записывать обращения к журналистам.

Переломным моментом стало 25 сентября 2025 года: Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании в восьми банках, фактически лишив ее доступа к финансам. При этом задолженность перед работниками продолжала расти. Параллельно в Ульяновске возбудили уголовное дело о хищении более 146 млн рублей при строительстве моста через Свиягу, где работал «Хотьковский автомост». В сентябре 2025-го работы фактически остановились, сроки сдачи многократно переносились (с ноября 2023‑го на 2026 год), цена контракта выросла с 1,19 млрд до 1,803 млрд рублей, а подрядчик не смог внятно объяснить расходование средств — в частности, почему лишь 3 млн из 124 млн рублей пошли на зарплаты, а свыше 24 млн потратили на ненужное оборудование.

В отрасли считают, что проблема «Хотьковского автомоста» не только в срыве сроков, но и в системном характере нарушений. Когда компания одновременно ведет десятки крупных контрактов, а кассовые разрывы и дебиторская задолженность исчисляются десятками миллиардов рублей, возникает соблазн перераспределять средства между объектами, что для бюджета неприемлемо. По данным ФНС, в 2024 году дебиторская задолженность «Хотьковского автомоста» составила 32 млрд рублей — это косвенно подтверждает версию правоохранителей о том, что компания пыталась латать дыры за счет новых авансов, не закрывая обязательства по уже начатым проектам.

Проблемы подрядчика выходят далеко за пределы Ульяновской области. В Бурятии расторгнут контракт на строительство моста в Улан-Удэ — суд подтвердил законность этого решения. В Мордовии региональные власти требуют применить к подрядчику максимальные санкции из‑за срыва сроков строительства автодороги. В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты рабочим.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Все это складывается в картину системных трудностей компании. В марте 2026-го «Хотьковский автомост» признали банкротом. Решение о введении процедуры наблюдения принял Арбитражный суд Московской области в феврале этого года. Исковое заявление о признании компании несостоятельной подала межрайонная ИФНС России по городу Сергиеву Посаду. Налоговая задолженность компании составила 206 млн рублей.

ОАО «Хотьковский автомост» было создано в 1998 году в ходе реорганизации ОАО «Автомост». Зарегистрировано в поселке Мостовик Сергиево-Посадского района Московской области. Специализируется в области строительства, реконструкции автомобильных дорог и автомагистралей. На счету компании множество крупных федеральных проектов, включая мосты через Клязьму в Павловском Посаде, через реку Сестру на федеральной автодороге Москва — Санкт-Петербург и другие. Основным владельцем общества, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», выступает Николай Фомичев. Оборот компании в минувшем году упал более чем наполовину — до 9,5 млрд рублей, размер убытков составил 5,6 миллиарда.