Выставку «Сделано в Татарстане» в Казани сделали открытой на три дня
Экспозиция с саммита Россия — АСЕАН стала доступна для всех
Выставку «Сделано в Татарстане» в Казани сделали доступной на два дня для всех жителей и гостей столицы. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.
Экспозиция была подготовлена в рамках саммита Россия — АСЕАН. В течение двух предыдущих дней выставку «Сделано в Татарстане» могли посетить только участники делегаций саммита.
На выставке представлены различные татарстанские проекты в сферах промышленности, медицины, информационных технологий, сельского хозяйства и экологии. У иностранных делегаций особый интерес вызвали разработки, которые можно экспортировать из Татарстана.
Внутренняя экспозиция «Сделано в Татарстане» открыта для посетителей 19 июня в течение дня, уличная часть выставки будет работать вплоть до воскресенья.
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