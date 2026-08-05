Минздрав Татарстана: младенческая смертность в республике находится на историческом минимуме

В 2025 году потеря составила 1,9 на каждую тысячу младенцев, родившихся живыми

Фото: Динар Фатыхов

Смертность младенцев в Татарстане находится на историческом минимуме. Об этом сообщил на online-конференции «Реального времени» министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

— Потеря среди младенцев сегодня находится на историческом минимуме. В Татарстане в 2025 году потеря среди детей на каждую тысячу [младенцев,] родившихся живыми, составила 1,9. Это третий показатель по стране и один из лучших за всю историю наблюдений на территории нашей республики, — рассказал он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целом показатель смертности среди населения в Татарстане снижается на протяжении последних пяти лет, добавил Альмир Абашев.

Напомним, в Казани младенческая смертности за последние три года сократилась на 24%. В городе обеспечен 100%-ный мониторинг младенцев первого года жизни. Все данные о патронажных визитах вносятся в единую информационную систему, а детям дополнительно проводят ЭКГ.

