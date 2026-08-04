Для уехавших за границу преступников введут заморозку счетов и отказ в госуслугах

Меры затронут также иноагентов и тех, кто призывает к санкциям и дискредитирует армию

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих меры в отношении граждан, скрывающихся от правосудия за пределами страны. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

— Согласно принятому базовому закону, меры начнут применяться в отношении лиц, уклоняющихся от уголовного наказания и находящихся за пределами РФ, — сказано в документе.

Новые правила также коснутся тех, кто привлечен к ответственности за нарушения в статусе иностранного агента, призывы к введению санкций против России, дискредитацию армии или участие в нежелательных организациях.

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Среди основных ограничений — блокировка банковских счетов и запрет на получение государственных услуг онлайн. Законы вступают в силу в день их официальной публикации.

Ранее Минюст расширил список иностранных агентов, вменив им распространение недостоверной информации о решениях российских властей.

Вадим Вахрушев