Для уехавших за границу преступников введут заморозку счетов и отказ в госуслугах
Меры затронут также иноагентов и тех, кто призывает к санкциям и дискредитирует армию
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих меры в отношении граждан, скрывающихся от правосудия за пределами страны. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
— Согласно принятому базовому закону, меры начнут применяться в отношении лиц, уклоняющихся от уголовного наказания и находящихся за пределами РФ, — сказано в документе.
Новые правила также коснутся тех, кто привлечен к ответственности за нарушения в статусе иностранного агента, призывы к введению санкций против России, дискредитацию армии или участие в нежелательных организациях.
Среди основных ограничений — блокировка банковских счетов и запрет на получение государственных услуг онлайн. Законы вступают в силу в день их официальной публикации.
Ранее Минюст расширил список иностранных агентов, вменив им распространение недостоверной информации о решениях российских властей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».