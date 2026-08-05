В Татарстане открыли сезон охоты на боровую и полевую дичь с подружейными собаками
Сезон продлится до 5 января 2027 года
В Татарстане стартовал сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь с использованием подружейных собак (к ним относятся ретриверы, спаниели и другие породы), а также на ловчих птиц. Сезон продлится до 5 января 2027 года, сообщила пресс-служба Госкомитета по биоресурсам республики.
Охотникам разрешено добывать глухаря, тетерева, рябчика, вальдшнепа, серую куропатку, перепела, а также голубей и горлиц.
В Минэкологии Татарстана также напоминают, что охота на некоторые виды птиц запрещена. В частности, обыкновенная горлица включена в Красную книгу России, а клинтух — в Красную книгу Татарстана. Кроме этого, существуют ограничения на коллективную охоту: с одной подружейной собакой могут охотиться не более трех человек одновременно.
Ранее сообщалось, что в двух районах Татарстана впервые разрешили охотиться на медведей.
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