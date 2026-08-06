Рестарт «Полукамушков»: жилье для приезжих специалистов или событийный центр?

Для разработки концепции реновации исторического квартала в Зеленодольске устроили всероссийский хакатон

Рендер команды проекта «Городской кремль Зеленодольска». Фото: предоставлено пресс-службой Института развития городов Татарстана

Два проекта развития исторического квартала «Полукамушки» в Зеленодольске создали в ходе хакатона «Города», в котором участвовали молодые архитекторы, урбанисты, экономисты и реставраторы со всей России. Подробнее о том, какой проект выбрали судьи: «Городской кремль Зеленодольска» или «Станция живая», — в материале «Реального времени».

Строились, горели и будут возрождены?

Всероссийский урбанистический хакатон «Города» организовали АНО «Креативная экономика» и Институт развития городов Татарстана. 13 участникам предложили за пять дней, включающих погружение в город, придумать концепцию развития уникального и при этом проблемного квартала в Зеленодольске.

«Полукамушки» — это исторический район из каменных домов, возведенных в 1897—1902 годах Волго-Вишерским франко-русским акционерным обществом для инженеров французского сталелитейного завода. Строения надстроили деревянными вторыми этажами в 1932-м. Потом у них появились пристрои, а впоследствии они превратились в аварийное жилье, которое распродали с аукциона инвесторам. При этом три объекта остались за муниципалитетом.

В 2025 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в районе обновили инженерные сети, освещение и дорожное покрытие. Но в драгоценные «Полукамушки» территория еще не превратилась.



В течение двух дней участники хакатона изучали исторический квартал, а затем два дня и ночи трудились над проектами, которые оценивало жюри. В его состав вошли среди прочих помощник раиса РТ Олеся Балтусова и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

— Мы специально нашей кураторско-модераторской группой разводили темы, поэтому вам сегодня предстоит сложная задача, потому что вам придется выбирать. А ведь уже на предзащите все спрашивали, как бы нам объединить два решения, — заинтриговала куратор хакатона Анастасия Успенская.

Рендер проекта «Станция живая». предоставлено пресс-службой Института развития городов Татарстана

Сгусток вызовов

Один из экспертов — соучредитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева напомнила, что у квартала есть общая концепция развития, реализуется мастер-план благоустройства, разработанный под кураторством Института развития городов, а 15 объектов получили реальных владельцев:

— Сейчас нам нужно запустить жизнь в «Полукамушках», — заявила Леонтьева. — И многие инвесторы ждут какого-то ясного видения, про что же это место, чтобы дальше заниматься своими объектами.

— «Полукамушки» — это просто некий сгусток вызовов, — указал второй эксперт, сооснователь и партнер архитектурного бюро «Хвоя» Илья Спиридонов. — Это и охранный статус, и осуществленная в разное время, и нынешняя окруженность квартала новыми домами, что влияет и на потоки, и на планировочную структуру.

Первая команда предложила концепцию «Станция живая». Зеленодольск — зеленый, тихий, но рабочий город, подчеркнули авторы. Здесь многие люди ежедневно идут из верхней части в нижнюю, в индустриальную часть, в первую очередь — на судостроительный завод. При этом исследования показали, что в городе не хватает предложений по аренде жилья. Поэтому команда предложила создать в квартале квартиры, таунхаусы, хостелы, гостиницы, апартаменты вместе с общественными пространствами. Причем ориентировать жилые фасады на приватные территории садов и палисадников.

Муниципальные объекты предложили превратить в центры — долголетия, профессиональной ориентации для молодежи и культурный центр.

«Это камерная история или это активити, движ, Патрики?» — спросил Михаил Афанасьев. И получил ответ: «Мы хотели бы, чтобы это была более камерная история, потому что она расположена внутри жилого района». Глава района среагировал, что в этом плане солидарен с авторами. При этом одна из приехавших на презентацию жительниц Зеленодольска резко возразила команде: мол, не надо отдавать квартал приезжим.

Команда проекта «Городской кремль Зеленодольска» сосредоточилась на объектах, которые уже находятся в муниципальной собственности, и соседних с ними. предоставлено пресс-службой Института развития городов Татарстана

Выиграл кремль!

Победила, по баллам, концепция «Городской кремль Зеленодольска», превращающая «Полукамушки» в событийно-общественно-культурный центр, в котором сохраняются кирпичные цоколи, деревянные этажи и дух соседской общности, а также строится «кремлевская башня» в виде заводской трубы. На территории авторы предложили создать событийный зал, культурный центр и книжное пространство, а на восстановление одного здания заложили 25 млн рублей.

Основатель «Проектной группы 8» Дмитрий Смирнов, как член жюри, указал, что такая активность может вызвать протесты у жителей соседних высоток, но команда отметила, что для них будет создано еще одно зеленое общественное пространство.

— В целом то, что представили обе команды хакатона, имеет право на жизнь, — подвел итоги для «Реального времени» Михаил Афанасьев. — В принципе, концепции отчасти совпадают: это открытость, доступность для людей, сохранение истории, гостеприимство, бережливость с учетом реалий, которые есть на сегодняшний день. Это совпадает в целом с видением города, нашим генпланом и теми общественными обсуждениями, которые мы проводили. Я думаю, что это место будет местом коллаборации различных проектов, но не один из них не будет вечным.

— Как я уже сказал участникам — жизнь расставляет все по своим местам, — добавил глава района. — Соответственно, мы ждем наполнения этой территории различными проектами, чтобы людям было интересно прийти в это место. Это и музеи, и кафе, и общественное пространство, и муниципальные учреждения, офисы архитектурных и IT-компаний. Мы бы хотели, чтобы там было как можно больше разнообразия.

Отвечать за реализацию проекта будет еще и продюсер «Полукамушков» — с 30 июля Институт развития городов Татарстана совместно с Зеленодольским районом объявлял открытый конкурс на эту должность. Прием заявок закончился 4 августа.