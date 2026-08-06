Камский гамбит: как «Водолет» и «Флот РТ» поделят влияние на нижней Каме

Конкуренцию татарстанской госкомпании может составить нижегородский перевозчик, запустивший рейсы до Перми

Фото: Динар Фатыхов

Штиль на рынке пассажирских перевозок по Каме обманчив — региональные перевозчики оберегают границы, чтобы пассажиров «не уводили», рассуждают участники туристического рынка Казани о приходе новых игроков. В разгар навигации нижегородский перевозчик «Водолет» запустил межрегиональный маршрут до Перми с заходами в Чистополь, Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны. Особых потерь в своем трафике татарстанский перевозчик не ждет, так как количество рейсов ограничено. «Время покажет, насколько востребованным окажется маршрут, но лично я рад, что и у жителей Чувашии появилась возможность побывать не только в Татарстане, но и в Удмуртии, и Пермском крае», — прокомментировал гендиректор АО «Чебоксарский речной порт» и член АПСРТ Ванифатий Шайкин.



Нижегородский перевозчик вышел в акваторию Камы

Конкуренция между региональными речными операторами Татарстана и Нижегородской области выходит на новый уровень, сместившись в акваторию нижней Камы. В разгар навигации нижегородская компания «Водолет» запустила масштабный межрегиональный маршрут, соединивший Нижний Новгород, Казань, Сарапул и Пермь. Этот флагманский проект стал самым протяженным речным путем в Поволжье, охватив шесть субъектов РФ. Инициатива нижегородского перевозчика получила поддержку Минтранса России и субсидируется в рамках федерального проекта «Речные магистрали».

взято с сайта областного Министерства транспорта

Примерно треть речного пути пролегает по территории Татарстана. Отправляясь из Казани в Сарапул, судно на этом пути делает остановки в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах, но почему-то минует туристический Болгар. Первый рейс из Казани по акватории Камы в рамках межрегионального маршрута состоялся 27 июля. С каким результатом по загрузке судна он завершился, в компании пока не раскрывают. Тем временем ведутся продажи билетов на 15 и 18 августа. Согласно расписанию, нижегородский перевозчик планирует выполнить три рейса в обе стороны.

— В навигацию 2026 года перевозки по составному маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь выполняет одно судно на подводных крыльях «Метеор 120 Р». В рамках навигации запланировано три круговых рейса. Первый рейс уже состоялся, еще два запланированы на середину августа, — подтвердил «Реальному времени» гендиректор нижегородской компании Никита Итальянцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Перевозчик рассчитывает достичь средней загрузки судна не менее 65%. При этом результаты пилотного рейса в компании считают нерелевантными для объективной оценки востребованности маршрута.

— Поскольку продажи билетов на данный маршрут были открыты за неделю до отправления первого рейса, делать точный прогноз по количеству перевезенных пассажиров преждевременно, — пояснил Итальянцев, добавив, что после завершения программы компания готова будет поделиться итоговой статистикой.

Загрузка на рейсе Нижний Новгород — Казань превысила 120%

Оптимизм в перспективности большого межрегионального маршрута по Каме во многом обусловлен хорошими результатами эксплуатации короткого маршрута Нижний Новгород — Казань. По словам Итальянцева, средняя загрузка судов составляет около 120%, что достигается «активной посадкой и высадкой пассажиров на промежуточных остановках». Судно отправляется три раза в неделю в каждом направлении: из Нижнего Новгорода — по вторникам, четвергам и субботам, из Казани — по средам, пятницам и воскресеньям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Действительно, этот рейс является наиболее востребованным среди жителей регионов. По итогам 2025 года было перевезено свыше 13 тысяч пассажиров. Другим фактором, который косвенно может влиять на рост пассажиропотока по Каме, является затрудненное движение по популярному туристическому маршруту Нижний Новгород — Ярославль. «Несмотря на то что рейсы выполняются не так регулярно из-за реконструкции Городецкого гидроузла и связанных с этим ограничений по прохождению шлюза, средняя загрузка превышает 90%. Учитывая этот опыт, мы ожидаем высокий интерес и к маршруту по Каме», — сообщил Итальянцев.



По схожим тарифам

Интересно, что на некоторых отрезках акватории нижней Камы нижегородский перевозчик установил тарифы ниже, чем у татарстанской компании «Флот РТ». Например, рейс Набережные Челны — Елабуга обойдется в 400 рублей с отправлением в 10 утра, тогда как у татарстанского перевозчика билет стоит 600 рублей. При этом «Флот РТ» поставил на этом направлении два рейса в день — в 6 утра и 11.45 дня. Причем билет на ранний рейс обойдется всего в 98 рублей. Таким образом, татарстанский перевозчик сделал так, чтобы забрать с утра максимальное количество пассажиров из Челнов.

Интересный расклад по заходу судов складывается в порту Чистополя. Два года назад речной порт прошел глубокую модернизацию по федеральной программе и способен принимать круизные суда, рассказывал ранее глава Чистополя. В эту навигацию «Водолет» и «Флот РТ» открыли по одному рейсу из порта Чистополя до Челнов, но с разницей по времени в 1,5 часа. Первым в 9.45 уходит «Водолет», а позднее в 11.40 — «Флот РТ». При этом у перевозчиков схожие тарифы: первый продает место за 1000 рублей, второй — за 1100 рублей. Несмотря на равные тарифы, продажи билетов у татарстанского перевозчика идут активнее, чем у нижегородского.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Базовым для обоих перевозчиков является плавание по пути Казань — Набережные Челны. На этом направлении у них сложилась единая стоимость — 2 тысячи рублей за место для взрослого человека. Но нижегородскому оператору расходы за каждого перевезенного пассажира субсидируются из федерального бюджета, а татарстанскому перевозчику — компенсирует расходы из бюджета РТ. Правительство республики в этом году выделило 66,1 млн рублей на компенсацию недополученных доходов из-за государственного регулирования тарифов и перевозки льготных категорий граждан.

На основных направлениях стоимость билета на «Метеор» близка к тарифу железнодорожного транспорта. Почему? «Мы считаем, что это абсолютно закономерно. «Метеор» — это не элитный вид транспорта, а полноценная транспортная составляющая, позволяющая пассажирам быстро и комфортно добраться до пункта назначения», — объяснил Никита Итальянцев. По его мнению, в летнее время лучше перемещаться по реке. «Путешествие по воде дает дополнительные преимущества: возможность увидеть уникальные природные ландшафты и населенные пункты с реки. Маршрут по Каме проходит через живописные участки с разнообразными береговыми пейзажами, поэтому поездка становится не только способом передвижения, но и частью путешествия. Это делает речной транспорт привлекательным как для деловых поездок, так и для семейного отдыха», — уверен он.



«Флот РТ» не опасается снижения пассажиров

Особых потерь в трафике татарстанский перевозчик не ждет, так как количество рейсов у нижегородского перевозчика в эту навигацию ограничено. Судя по всему, выполнение межрегионального маршрута до Перми запланировано в экспериментальном порядке, чтобы протестировать интерес туристов. Тем временем «Флот РТ» перевез в направлении Казань — Набережные Челны 6,5 тысячи человек, выполняя рейсы два раза в неделю.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этом году в рамках проекта «Речные магистрали» запланировано перевезти около 60 тысяч человек, а количество межрегиональных маршрутов увеличить — до 27, сообщала ранее пресс-служба Министерства транспорта России. На их субсидирование в федеральном бюджете предусмотрено 94,8 млн рублей.

При этом Минтранс РФ рассчитывает, что количество перевезенных пассажиров увеличится вдвое по сравнению с 2025 годом, когда операторы отчитались о достижении отметки в 30 тысяч человек. Предполагается, что в этом году прирост будет достигнут за счет расширения маршрутной сети до Ярославля, Самары, Саратова, а также добавятся перевозки по Каме до Перми.

Однако в эту навигацию в Волжском и Камском бассейнах работает лишь два оператора. Это компания «Водолет» из Нижегородской области и АО «Чебоксарский речной порт» из Чувашии (перевозчик). Третий — госкомпания «Флот РТ» — отказался участвовать в проекте «Речные магистрали» по причине трудностей с получением федеральных субсидий за перевозку пассажиров. Как рассказывало «Реальное время», компанию не устроило то, что перед перевозчиками сначала выдвигались требования о достижении 60%-й загрузки рейса, потом субсидии выплачивались за каждого пассажира, но итоговые суммы не компенсировали межнавигационные затраты. В результате «Флот РТ» решил сосредоточиться на расширении речных перевозок на Каме, но тут столкнулся с конкуренцией со стороны федеральных операторов. «Насколько я знаю, Никита Итальянцев достаточно амбициозный человек. Надеюсь, ему удастся решить поставленные задачи», — отметил в разговоре с «Реальным временем» один из участников Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ).

Удмуртия прорабатывает возможность субсидирования рейса до Перми

Межрегиональные речные перевозки обычно субсидируются совместно федеральным центром и регионами. Стандартная схема распределения затрат выглядит так: треть оплачивает пассажир, остальное делят между собой бюджеты разных уровней. На первый взгляд может показаться, что схема должна устраивать, так как при прохождении маршрута через несколько субъектов нагрузка на каждый из них должна снижаться. Однако на практике распределение расходов является источником разногласий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тем не менее регионы по мере возможностей стремятся развивать речные перевозки. Удмуртия субсидировала маршрут Казань — Сарапул в 2024 году, а Пермский край выделил средства на субсидирование пяти круговых рейсов по маршруту Казань — Чайковский — Пермь, выполненных в 2025 году, рассказал «Реальному времени» Никита Итальянцев.

Регионы осознают важность развития межрегиональных рейсов. «В настоящее время прорабатывается вопрос участия Республики Удмуртия в субсидировании маршрута Казань — Сарапул — Пермь в навигацию 2027 года. Это позволит сделать скоростное речное сообщение еще более доступным для жителей и гостей регионов», — добавил глава компании.

У жителей Чувашии появилась возможность побывать в Удмуртии и Перми

«Время покажет, насколько востребованным окажется маршрут, но лично я рад, что и у жителей Чувашии появилась возможность побывать не только в Татарстане, но и в Удмуртии, и в Пермском крае», — прокомментировал генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт» и член АПСРТ Ванифатий Шайкин.

— Речной маршрут по Волге из Нижнего Новгорода до Перми по Каме — это продукт наших нижегородских коллег, которые расширяют сеть скоростных пассажирских перевозок в рамках составного рейса Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь. «Чебоксарский речной порт» в данном случае выполняет лишь функции оператора портовой инфраструктуры и обеспечивает технический прием и швартовку «Метеоров», а также высадку-посадку пассажиров в Чебоксарах, — пояснил он.





В 2027 году именно Пермь станет местом проведения второго форума «Река» — отраслевой экспертной площадки речников, где обсуждаются вопросы развития внутренних видов водного транспорта страны. Такое решение принято в Министерстве транспорта России по итогам первого форума, состоявшегося в Чебоксарах 30 июня — 1 июля 2026 года с участием министра Андрея Никитина. Инициатива учреждения форума речников принадлежала АПСРТ — Минтранс России ее поддержал и постановил проводить форум «Река» ежегодно в разных городах на берегах основных водных артерий России.

Речной туризм развивается и демонстрирует положительную динамику. Чувашия первой запустила межрегиональные маршруты по Волге, закупив в 2021 году три судна на подводных крыльях «Валдай 45Р», и с 2022 года Чебоксарский речной порт осуществляет регулярные рейсы в Татарстан, способствуя развитию еще одного вида транспортного сообщения, туристической сферы в целом. Сегодня этот речпорт выступает оператором трех субсидируемых маршрутов: Чебоксары — Казань, Казань — Чебоксары, Чебоксары — Свияжск — Чебоксары, причем чувашские скоростные «Валдаи» курсируют между двумя региональными столицами — Чебоксарами и Казанью — ежедневно, дважды в день. О популярности скоростных перевозок говорят цифры: в 2025 году, например, три «Валдая» выполнили 527 рейсов и перевезли почти 20 тыс. пассажиров — на 23 рейса и 255 пассажиров больше по сравнению с навигацией 2024 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В нынешнюю навигацию, по данным на 2 августа, есть небольшое падение, связанное по большей части с неблагоприятными погодными условиями: дождливых дней в этом летнем сезоне оказалось больше, чем в прошлом, что сказалось и на числе рейсов (344 рейса, сокращение на 3,4%), и на пассажиропотоке (около 12,1 тыс. пассажиров, уменьшение на 9,4%). Были выявлены и технические сбои на судах «Валдай», в связи с чем возникали перерывы в эксплуатации. Но до завершения навигации еще есть время, август — традиционно отпускной месяц, когда начинается активное путешествие семьями.

— Кажущийся штиль на рынке пассажирских перевозок по Каме в действительности обманчив. Региональные перевозчики будут стараться оберегать свои границы, чтобы местных пассажиров «не уводили» — их и так не шибко много. Но тут нужно опираться на интересы туристов — чем больше перевозчиков, тем лучше для всего рынка туристических услуг, — уверены представители отрасли.

Луиза Игнатьева